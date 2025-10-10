Γαλλία: Τις επόμενες ώρες η ανακοίνωση του νέου πρωθυπουργού – Ποιους αποκλείει ο Μακρόν

Enikos Newsroom

διεθνή

Γαλλία: Τις επόμενες ώρες η ανακοίνωση του νέου πρωθυπουργού – Ποιους αποκλείει ο Μακρόν

Ο ηγέτης της κεντρώας κοινοβουλευτικής ομάδας LIOT, στην Γαλλία, ο Λοράν Πανιφού, δήλωσε την Παρασκευή, ότι αναμένει από τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν να διορίσει έναν νέο πρωθυπουργό εντός των επόμενων ωρών, μετά τη συνάντηση που είχε στο Ελιζέ με τους επικεφαλής των πολιτικών κομμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι από την συγκεκριμένη συνάντηση αποκλείστηκαν οι ηγέτες της αριστερής Ανυπότακτης Γαλλίας και της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης.

Ο Πανιφού αποκόμισε την εντύπωση ότι «ο Μακρόν δεν σχεδιάζει να διαλύσει το κοινοβούλιο». Όπως είπε στους δημοσιογράφους, το βασικό θέμα της συζήτησης ήταν η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Η Μαρίν Τοντελιέ, των Οικολόγων, είπε ότι «φεύγουμε από τη συνάντηση με την εντύπωση ότι ο επόμενος πρωθυπουργός δεν θα προέρχεται από το στρατόπεδό μας», δηλαδή από την Αριστερά.

Σύμφωνα με την Τοντελιέ, ο Μακρόν είπε στους ηγέτες των κομμάτων ότι είναι έτοιμος να καθυστερήσει περαιτέρω, μέχρι τις προεδρικές εκλογές του 2027, τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, αλλά «αυτό δεν είναι αρκετό».

Ο Φαμπιάν Ρουσέ, του Κομμουνιστικού κόμματος, είπε ότι ο Μακρόν αναμένεται να κάνει δηλώσεις εντός των επόμενων ωρών.

Το περιβάλλον του Εμανουέλ Μακρόν δικαιολόγησε τον αποκλεισμό της Εθνικής Συσπείρωσης και της Ανυπότακτης Γαλλίας από τη συνάντηση των ηγετών των κομμάτων στο Μέγαρο των Ηλυσίων γύρω από τον αρχηγό του κράτους με το γεγονός ότι “έδειξαν ότι επιδιώκουν τη διάλυση” της Εθνοσυνέλευσης.

Ο παραιτηθείς πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, ανέφερε παραιτούμενος,  ότι υπήρχε πλειοψηφία πολιτικών ομάδων οι οποίες αντιτίθενται στη διάλυση, μία διάλυση που αποτελεί συνταγματική εξουσία του προέδρου. «Αυτές τις ομάδες  ο αρχηγός του κράτους επιθυμούσε να τους δεχθεί. Αυτό αποκλείει εκ των πραγμάτων τα δύο κόμματα (το RN και το LFI), που και τα δύο έχουν δηλώσει ότι επιδιώκουν τη διάλυση”, ανέφερε το προεδρικό περιβάλλον.

Ο αποκλεισμός αυτός επικρίθηκε έντονα από την ηγέτιδα του RN, Μαρίν Λεπέν.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αντιμετώπιση του καρκίνου του ενδομητρίου και τα νεότερα δεδομένα από τη μελέτη PORTEC-3

Καμπάνια ενημέρωσης για την Προϊούσα Οικογενή Ενδοηπατική Χολόσταση – Οι καθηγητές Ζέλλου και Γραμματικόπουλος απαντούν σε ...

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: Ποιοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με «πέναλτι» 2 ετών

Βουλή: Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το νέο εργασιακό νομοσχέδιο στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων -Τι είπε η Κεραμέως για τις...

Σπαζοκεφαλιά: Βρες την αλεπού στην εικόνα σε 5 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να κάνετε γρήγορα τις πράξεις και να βρείτε το αποτέλεσμα σε 17 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
20:28 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

ΗΠΑ: Σε στρατιωτικό νοσοκομείο για εξετάσεις ο 79χρονος Ντόναλντ Τραμπ – «Μου αρέσει να κάνω τσεκ απ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ μετέβη σε στρατιωτικό νοσοκομείο κοντά στην Ουάσινγκτον για να κάνει, όπως αν...
19:43 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

ΗΠΑ: Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών στο Τενεσί – Αναφορές για νεκρούς και αγνοούμενους

Έκρηξη σε εργοστάσιο στρατιωτικών πυρομαχικών στο Τενεσί άφησε πίσω της πολλούς νεκρούς και αγ...
19:16 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Ευρωπαϊκή Ένωση: Αρχίζει την καταγραφή των πολιτών τρίτων χωρών στα εξωτερικά της σύνορα

Από την Κυριακή 12 Οκτωβρίου αρχίζει, πιλοτικά, η εφαρμογή του νέου κανονισμού της Ευρωπαϊκής ...
18:52 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Βρετανία: Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο τραγουδιστής και μπασίστας των Moody Blues, Τζον Λοτζ

Ο Τζον Λοτζ, τραγουδιστής και μπασίστας του ροκ συγκροτήματος The Moody Blues, στην Βρετανία, ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης