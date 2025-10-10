Γαλλία: Τις επόμενες ώρες η ανακοίνωση του νέου πρωθυπουργού – Ποιους αποκλείει ο Μακρόν

Ο ηγέτης της κεντρώας κοινοβουλευτικής ομάδας LIOT, στην Γαλλία, ο Λοράν Πανιφού, δήλωσε την Παρασκευή, ότι αναμένει από τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν να διορίσει έναν νέο πρωθυπουργό εντός των επόμενων ωρών, μετά τη συνάντηση που είχε στο Ελιζέ με τους επικεφαλής των πολιτικών κομμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι από την συγκεκριμένη συνάντηση αποκλείστηκαν οι ηγέτες της αριστερής Ανυπότακτης Γαλλίας και της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης.

Ο Πανιφού αποκόμισε την εντύπωση ότι «ο Μακρόν δεν σχεδιάζει να διαλύσει το κοινοβούλιο». Όπως είπε στους δημοσιογράφους, το βασικό θέμα της συζήτησης ήταν η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Η Μαρίν Τοντελιέ, των Οικολόγων, είπε ότι «φεύγουμε από τη συνάντηση με την εντύπωση ότι ο επόμενος πρωθυπουργός δεν θα προέρχεται από το στρατόπεδό μας», δηλαδή από την Αριστερά.

Σύμφωνα με την Τοντελιέ, ο Μακρόν είπε στους ηγέτες των κομμάτων ότι είναι έτοιμος να καθυστερήσει περαιτέρω, μέχρι τις προεδρικές εκλογές του 2027, τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, αλλά «αυτό δεν είναι αρκετό».

Ο Φαμπιάν Ρουσέ, του Κομμουνιστικού κόμματος, είπε ότι ο Μακρόν αναμένεται να κάνει δηλώσεις εντός των επόμενων ωρών.

Το περιβάλλον του Εμανουέλ Μακρόν δικαιολόγησε τον αποκλεισμό της Εθνικής Συσπείρωσης και της Ανυπότακτης Γαλλίας από τη συνάντηση των ηγετών των κομμάτων στο Μέγαρο των Ηλυσίων γύρω από τον αρχηγό του κράτους με το γεγονός ότι “έδειξαν ότι επιδιώκουν τη διάλυση” της Εθνοσυνέλευσης.

Ο παραιτηθείς πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, ανέφερε παραιτούμενος, ότι υπήρχε πλειοψηφία πολιτικών ομάδων οι οποίες αντιτίθενται στη διάλυση, μία διάλυση που αποτελεί συνταγματική εξουσία του προέδρου. «Αυτές τις ομάδες ο αρχηγός του κράτους επιθυμούσε να τους δεχθεί. Αυτό αποκλείει εκ των πραγμάτων τα δύο κόμματα (το RN και το LFI), που και τα δύο έχουν δηλώσει ότι επιδιώκουν τη διάλυση”, ανέφερε το προεδρικό περιβάλλον.

Ο αποκλεισμός αυτός επικρίθηκε έντονα από την ηγέτιδα του RN, Μαρίν Λεπέν.