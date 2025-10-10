Ευρωπαϊκή Ένωση: Αρχίζει την καταγραφή των πολιτών τρίτων χωρών στα εξωτερικά της σύνορα

Από την Κυριακή 12 Οκτωβρίου αρχίζει, πιλοτικά, η εφαρμογή του νέου κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ψηφιακή καταχώρηση στο σύστημα εισόδου – εξόδου πολιτών τρίτων χωρών στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό σημαίνει ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ θα καταχωρούν τα δεδομένα των υπηκόων τρίτων χωρών που διασχίζουν τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης για σύντομες διαμονές που ορίζονται σε 90 ημέρες. Σε διάστημα έξι μηνών τα κράτη μέλη θα αποφασίσουν ποια σημεία ελέγχου και ποια συστήματα θα υιοθετήσουν, διασφαλίζοντας ότι οι έλεγχοι των συνόρων και οι μετακινήσεις θα προσαρμοστούν σε αυτό το σύστημα.

Τι αλλάζει

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με το νέο αυτοματοποιημένο σύστημα, οι μετακινήσεις θα γίνουν ασφαλέστερες και πιο ομαλές. Στα σημεία ελέγχου των συνόρων που θα υπάρχουν συστήματα για την ηλεκτρονική καταχώρηση, οι υπήκοοι τρίτων χωρών θα έχουν τα δεδομένα του διαβατηρίου τους, τα βιομετρικά δεδομένα, εικόνα προσώπου και δακτυλικά αποτυπώματα και τα δεδομένα εισόδου και εξόδου καταχωρημένα στο σύστημα.

Παράλληλα, η σφράγιση των διαβατηρίων μετά την εξάμηνη πιλοτική εφαρμογή θα σταματήσει και μετά τις 10 Απριλίου 2026, το σύστημα θα αντικατασταθεί και θα λειτουργεί σε όλα τα σημεία διαβατηριακών ελέγχων των ευρωπαϊκών εξωτερικών συνόρων, με ηλεκτρονικές εγγραφές στο σύστημα.

Το νέο σύστημα «θα παρέχει αξιόπιστα δεδομένα για τις διαβάσεις των συνόρων, θα εντοπίζει συστηματικά τους παραμένοντες υπεράριθμος, καθώς και περιπτώσεις απάτης με έγγραφα και ταυτότητες».

(πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

