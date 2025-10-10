Φρικτό έγκλημα: Καρέ καρέ η στιγμή που 20χρονος δολοφονεί με μαχαίρι έναν 16χρονο πρόσφυγα – Προσοχή, σκληρές εικόνες

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο όπου φαίνεται η στιγμή που ένας 20χρονος άνδρας τραυματίζει θανάσιμα στον λαιμό με μαχαίρι έναν 16χρονο πρόσφυγα από τη Συρία, επειδή… πέρασε δίπλα από την σύντροφό του.

Έχουν λεκτική αντιπαράθεση

Όπως δείχνει το βιντεοληπτικό υλικό που έχει τραβηχτεί το κινητό ενός περαστικού σε κεντρικό δρόμο της πόλης Χάντερσφιλντ, ο νεαρός Σύρος φορώντας ένα κίτρινο μπουφάν και μαύρο παντελόνι φαίνεται να έχει μια λεκτική αντιπαράθεση με τον δράστη αρχικά από απόσταση.

Στη συνέχεια του βίντεο, ο 16χρονος αρχίζει να κινείται προς την πλευρά του 20χρονου με τις κινήσεις των χεριών του να μαρτυρούν ότι όντως υπάρχει ένταση.

Με το που ο 16χρονος κάνει την κίνησή του και περπατάει προς το μέρος του δράστη, ο τελευταίος φαίνεται να έχει ήδη βάλει το χέρι στην αριστερή του τσέπη και το βγάζει κρατώντας κάτι που τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν ένα μαχαίρι.

ΜΑΧΑΙΡΩΜΑ ΑΓΓΛΙΑ

Το βίντεο προβλήθηκε κατά τη διάρκεια της δίκης του δράστη, ο οποίος αποδείχθηκε ότι την ώρα του στυγερού εγκλήματος ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών. Λόγω της σκληρότητας της σκηνής του μαχαιρώματος, η συγκεκριμένη σκηνή έχει κοπεί, αν και στη δίκη το βίντεο έπαιξε ολόκληρο.

Σε φωτογραφικά καρέ που ακολουθούν, βλέπουμε τον 16χρονο Σύρο να κρατά αρχικά τον λαιμό του με τα δύο του χέρια και στη συνέχεια να απομακρύνεται περπατώντας όντας σε σοκ.

ΜΑΧΑΙΡΩΜΑ ΑΓΓΛΙΑ

Την ίδια ώρα ο δράστης φαίνεται να ενθαρρύνεται από τη σύντροφό του για να φύγει από τον τόπο του εγκλήματος.

Πέθανε από τα τραύματά του

Το βίντεο έπαιξε ολόκληρο στη διάρκεια της δίκης, στο πλαίσιο της οποίας μέσα σε 3 ώρες και 11 λεπτά οι ένορκοι αποφάνθηκαν για την ενοχή του 20χρονου.

ΜΑΧΑΙΡΩΜΑ ΑΓΓΛΙΑ
Το θύμα

Σύμφωνα με την Daily Mail, o νεαρός πέθανε λίγο μετά λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων που έφερε που, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ήταν τραύματα στη σφαγίτιδα φλέβα, τον λάρυγγα, την τραχεία και την καρωτίδα αρτηρία, τα οποία προκάλεσαν άμεση και μαζική απώλεια αίματος.

ΜΑΧΑΙΡΩΜΑ ΑΓΓΛΙΑ
Ο δράστης

Σύμφωνα με τις τοξικολογικές εξετάσεις που έγιναν στον 20χρονο μαχαιροβγάλτη, ήταν υπό την επήρεια ενός πολύ δυνατού ναρκωτικού κοκτέιλ, που περιείχε κάνναβη, κοκαΐνη και κεταμίνη. 




							

                            						

                        						

							

						

						

								
										
											
										

								
										
											
										

								
										
											
										

								
										
											
										

								
						

                                                                            

                                
