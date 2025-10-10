Λόρενς Γουάτκινς: Ο άνθρωπος με το μεγαλύτερο όνομα στον κόσμο που έσπασε το Ρεκόρ Γκίνες – Δεν χωράει σε καμία ταυτότητα

Λίγο πριν γίνει γνωστός διεθνώς, ο Laurence Watkins αποφάσισε να κυνηγήσει ένα ρεκόρ… που θα τον έκανε πραγματικά μοναδικό. Ο Νεοζηλανδός κατάφερε να αποκτήσει τον τίτλο με το μεγαλύτερο όνομα στον κόσμο, αλλά η πορεία του μέχρι εκεί ήταν γεμάτη νομικά εμπόδια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, τον Μάρτιο του 1990, ο Laurence άλλαξε το όνομά του, προσθέτοντας πάνω από 2.000 μεσαία ονόματα, φτάνοντας συνολικά στα 2.253. Με αυτή την κίνηση κέρδισε τελικά τον τίτλο στο Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες για το μεγαλύτερο προσωπικό όνομα.


Η αρχική του αίτηση έγινε δεκτή από το Επαρχιακό Δικαστήριο, αλλά απορρίφθηκε από τον Γενικό Γραμματέα του μητρώου. Αποφασισμένος, ο Laurence προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Ζηλανδίας, το οποίο δικαίωσε τον «ρεκορντμέικερ».

Παρά το γεγονός ότι αναγνώρισαν το επίτευγμά του, οι δικαστικές αρχές τροποποίησαν δύο νόμους για να εμποδίσουν άλλους να κάνουν το ίδιο.

Σε συνέντευξή του στο Guinness World Records, ο Laurence δήλωσε: «Πάντα με ενδιέφεραν τα παράξενα και ασυνήθιστα ρεκόρ που κυνηγούσαν κάποιοι άνθρωποι και ήθελα πραγματικά να γίνω μέρος αυτού του κόσμου. Διάβασα το βιβλίο από την αρχή μέχρι το τέλος για να δω αν υπήρχε κάποιο ρεκόρ που μπορούσα να σπάσω και το μόνο που είχα ελπίδα να καταφέρω ήταν να προσθέσω περισσότερα ονόματα από τον προηγούμενο κάτοχο».

Ο Laurence εργαζόταν στη δημόσια βιβλιοθήκη όταν αποφάσισε να επεκτείνει το όνομά του, επιλέγοντας τα νέα ονόματα από βιβλία και με προτάσεις συναδέλφων. Το αγαπημένο του είναι το «AZ2000», που αναφέρεται στο ρεκόρ του.

Τα ονόματα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πολιτισμών, από Ευρωπαϊκά μέχρι Μαορί και Σαμοανικά. Μια από τις συνέπειες της επιλογής του είναι ότι χρειάστηκαν πάνω από 20 λεπτά στον ιερέα της γαμήλιας τελετής του για να τα διαβάσει όλα.

Η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετώπισε ο Laurence ήταν με τις κρατικές υπηρεσίες, καθώς το πλήρες όνομά του δεν χωρούσε σε κανένα επίσημο έντυπο ταυτότητας. Παρά τις δυσκολίες, ο ίδιος δηλώνει περήφανος για το επίτευγμά του: «Κανείς άλλος στον κόσμο δεν το έχει καταφέρει».

