Η ρυθμιστική αρχή της Κύπρου μεταβίβασε στον ΑΔΜΗΕ τις άδειες ιδιοκτήτη και διαχειριστή της ηλεκτρικής διασύνδεσης

Enikos Newsroom

διεθνή

great sea interconnector καλώδιο Ελλάδας Κύπρου Ισραήλ

Δημοσιεύθηκαν σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Κύπρου οι αποφάσεις υπ. Αριθμό 302 και 303 της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας της Κύπρου για τη μεταβίβαση στον ΑΔΜΗΕ των αδειών ιδιοκτήτη και διαχειριστή της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Η εξέλιξη έρχεται μία ημέρα μετά την συνάντηση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου με τον υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, Γιώργο Παπαναστασίου, χθες στην Αθήνα, κατά την οποία συμφωνήθηκε οι δύο χώρες να προχωρήσουν στην επίλυση όλων των ζητημάτων που εκκρεμούν σε σχέση με το έργο.

Το ΥΠΕΝ ανακοίνωσε χθες ότι «κατά τη διάρκεια της εποικοδομητικής συνάντησης που έλαβε χώρα σε άριστο κλίμα, αποφασίστηκαν τα επόμενα βήματα για το έργο στην κατεύθυνση που έθεσαν πρόσφατα ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης».

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πρόκειται για το πρώτο βήμα στην κατεύθυνση της υλοποίησης των συμφωνηθέντων στη συνάντηση των δύο υπουργών που έγινε «σε άριστο κλίμα».

Νωρίτερα σήμερα ο Σταύρος Παπασταύρου μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24 και ανήγγειλε την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των αδειών στον ΑΔΜΗΕ, από τον προηγούμενο φορέα του έργου, που ήταν η εταιρεία Euroasia Interconnector.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έρευνα του ΠΟΥ: Αυξάνονται δραματικά τα ποσοστά κατάθλιψης στους επαγγελματίες υγείας της Ευρώπης

Εμμηνόπαυση και αύξηση βάρους: Ποιες θεραπείες μπορεί να βοηθήσουν

Τράπεζες: Το νέο σχέδιο για ενιαίο δίκτυο ΑΤΜ -Τι θα αλλάξει στο IRIS από το σύστημα ΔΙΑΣ

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για εξωστρέφεια ΜμΕ: Παρατείνεται η προθεσμία για τις αιτήσεις – Τα SOS που πρέπει να προσέξετε

Η Blue Origin παρουσίασε τον ισχυρό πύραυλο New Glenn ενόψει αποστολής στον Άρη

Το HMD Touch 4G είναι το «χαζο-έξυπνο» κινητό το οποίο θα λατρέψουν οι Millenials – Ο λόγος
περισσότερα
15:45 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

María Corina Machado: «Βρίσκομαι σε σοκ» – Η πρώτη αντίδρασή της όταν έμαθε ότι τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης

«Βρίσκομαι σε σοκ!» είπε η María Corina Machado, η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, ...
15:39 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Βίντεο-σοκ: Φορτηγό εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Ένα τροχαίο που προκαλεί σοκ σημειώθηκε έξω από την Οξφόρδη, στη Βρετανία, όταν ένα φορτηγό εκ...
15:10 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Λόρενς Γουάτκινς: Ο άνθρωπος με το μεγαλύτερο όνομα στον κόσμο που έσπασε το Ρεκόρ Γκίνες – Δεν χωράει σε καμία ταυτότητα

Λίγο πριν γίνει γνωστός διεθνώς, ο Laurence Watkins αποφάσισε να κυνηγήσει ένα ρεκόρ… που θα τ...
14:44 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Φιλιππίνες: Νέος ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,9 Ρίχτερ – Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί στο νησί Μιντανάο, ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης