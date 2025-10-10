Η ρυθμιστική αρχή της Κύπρου μεταβίβασε στον ΑΔΜΗΕ τις άδειες ιδιοκτήτη και διαχειριστή της ηλεκτρικής διασύνδεσης

Δημοσιεύθηκαν σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Κύπρου οι αποφάσεις υπ. Αριθμό 302 και 303 της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας της Κύπρου για τη μεταβίβαση στον ΑΔΜΗΕ των αδειών ιδιοκτήτη και διαχειριστή της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Η εξέλιξη έρχεται μία ημέρα μετά την συνάντηση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου με τον υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, Γιώργο Παπαναστασίου, χθες στην Αθήνα, κατά την οποία συμφωνήθηκε οι δύο χώρες να προχωρήσουν στην επίλυση όλων των ζητημάτων που εκκρεμούν σε σχέση με το έργο.

Το ΥΠΕΝ ανακοίνωσε χθες ότι «κατά τη διάρκεια της εποικοδομητικής συνάντησης που έλαβε χώρα σε άριστο κλίμα, αποφασίστηκαν τα επόμενα βήματα για το έργο στην κατεύθυνση που έθεσαν πρόσφατα ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης».

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πρόκειται για το πρώτο βήμα στην κατεύθυνση της υλοποίησης των συμφωνηθέντων στη συνάντηση των δύο υπουργών που έγινε «σε άριστο κλίμα».

Νωρίτερα σήμερα ο Σταύρος Παπασταύρου μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24 και ανήγγειλε την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των αδειών στον ΑΔΜΗΕ, από τον προηγούμενο φορέα του έργου, που ήταν η εταιρεία Euroasia Interconnector.