ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ: Η ανικανότητα της ΝΔ οδηγεί σε αδιέξοδο χιλιάδες νόμιμους και έντιμους βιοκαλλιεργητές

Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ έθεσαν ερωτήματα προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με το πρόγραμμα ενίσχυσης για τις βιολογικές εκμεταλλεύσεις φυτικής παραγωγής, ζωικής παραγωγής και της μελισσοκομίας και τα προβλήματα που θα δημιουργήσει.

Την αναστάτωση που έχει προκαλέσει στον αγροτικό κόσμο της χώρας ο «ξαφνικός θάνατος» του προγράμματος ενίσχυσης για τις βιολογικές εκμεταλλεύσεις φυτικής παραγωγής, ζωικής παραγωγής και της μελισσοκομίας και τα προβλήματα που πρόκειται να επιφέρει, ανέδειξε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, με πρωτοβουλία του Βουλευτή Ρεθύμνης και υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Αγροτικής Ανάπτυξης του κόμματος, Μανόλη Χνάρη.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ: «Είναι προφανές, ότι με ευθύνη της Κυβέρνησης υπήρξε συστηματική αμέλεια στην εποπτεία του συστήματος ελέγχου των αιτήσεων ένταξης στις βιολογικές καλλιέργειες», ενώ υπογραμμίζουν ότι «σημαντικό ρόλο έπαιξε η προτροπή από τις υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ για μαζική υποβολή αιτήσεων ασχέτως της τήρησης των προϋποθέσεων».

Στο πλαίσιο αυτό και ενώ έχει ήδη σημειωθεί «καθυστέρηση τριών μηνών στην καταβολή των προβλεπόμενων ποσών και με την ποινή από την ΕΕ κατά 25% στην συμμέτοχή του κοινοτικού προϋπολογισμού», οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ασκούν δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, η οποία αναίτια και αδικαιολόγητα προαναγγέλλει τη διακοπή του εν λόγω προγράμματος, κατηγορώντας εκ των υστέρων τον τρόπο έκδοσης των οικείων πιστοποιητικών.

Παράλληλα, η Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ απευθυνόμενη προς την Κυβέρνηση αναφέρει ότι: «όπως και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου επλήγησαν οι πραγματικοί γεωργοί και κτηνοτρόφοι, έτσι και εν προκειμένω, η ανικανότητα σας και η ρουσφετολογική διαχείριση της κατάστασης οδηγούν σε απελπισία τους πραγματικούς Βιοκαλλιεργητές. Η συστηματική παραβίαση των διαδικασιών και η αδυναμία σας να ξεχωρίσετε την ήρα από το στάρι δεν μπορούν να θυσιάσουν τους πολλούς έντιμους και σωστούς βιοκαλλιεργητές που έχουν ήδη καταβάλει σημαντικά ποσά για πιστοποιήσεις και εφόδια παραγωγής με εκείνους που με την ανοχή σας ή όχι αλλοίωσαν παρανόμως τις σχετικές διαδικασίες προς όφελος τους».

Κατ’ επέκταση, η τυχόν διακοπή του προγράμματος όχι μόνο: «θα οδηγήσει σε απόγνωση τους πραγματικούς βιοκαλλιεργητές» αλλά ταυτόχρονα: «η καθυστερημένη καταβολή των ανωτέρω ποσών θα επιφέρει περαιτέρω ποινές από την Ε.Ε. στην συμμέτοχή του κοινοτικού προϋπολογισμού.

Κατόπιν λοιπόν των ανωτέρω, οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ έθεσαν τα εξής ερωτήματα προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

1. «Τι προτίθεστε να κάνει η Κυβέρνηση και σε ποιο χρονοδιάγραμμα για να μην στερηθούν οι πραγματικοί βιοκαλλιεργητές τις δικαιούμενες ενισχύσεις;

2. Σε ποια μέτρα ελέγχου θα προβεί η Κυβέρνηση για την έγκαιρη διαπίστωση των νόμιμων βιοκαλλιεργητών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες;

3. Πόσες είναι οι καταγεγραμμένες περιπτώσεις που δεν πληρούσαν τα κριτήρια λήψης των προβλεπόμενων ενισχύσεων;

4. Στην περίπτωση ματαίωσης του Προγράμματος, προτίθεται το Υπουργείο να προκηρύξει νέο Πρόγραμμα ενίσχυσης των Βιολογικών Εκμεταλλεύσεων φυτικής παραγωγής, ζωικής παραγωγής και της Μελισσοκομίας και με ποιες προϋποθέσεις ένταξης;

5. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο για την αποτροπή παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον;»