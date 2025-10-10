Με φυματίωση κρατούμενος των φυλακών Δομοκού – Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Λαμίας

Enikos Newsroom

κοινωνία

φυλακή

Στο νοσοκομείο Λαμίας νοσηλεύεται ένας κρατούμενος των φυλακών Δομοκού, ο οποίος νόσησε από φυματίωση.

Σύμφωνα με το lamianow.gr, όλα ξεκίνησαν πριν από δύο εβδομάδες όταν ο κρατούμενος εμφάνισε συμπτώματα της ασθένειας, η οποία και διαπιστώθηκε από τους γιατρούς του νοσοκομείου, όπου μεταφέρθηκε άμεσα. Έκτοτε εξακολουθεί να παραμένει φρουρούμενος στο νοσοκομείο, ακολουθώντας την θεραπεία του.

Έλεγχοι με test Mantoux σε κρατούμενους και προσωπικό των φυλακών

Το κρούσμα φυματίωσης σήμανε συναγερμό στο Κατάστημα Κράτησης του Δομοκού. Υπό τον φόβο της εξάπλωσης της νόσου, που σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί ακόμα και σε θάνατο, δύο κλιμάκια γιατρών, ένα από τον ΕΟΔΥ και ένα από το νοσοκομείο ανέλαβαν δράση.

Ακολούθησε έλεγχος των κρατουμένων και του προσωπικού, με test Mantoux, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι εξεταζόμενοι είχαν μολυνθεί από το βακτήριο της φυματίωσης.

Σημειώνεται ότι ένας αριθμός test βγήκε θετικός στο βακτήριο και χρειάστηκε οι εξεταζόμενοι να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Λαμίας, όπου έγιναν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις (ακτινογραφίες, μαγνητικές) που θα έδειχναν αν επρόκειτο για φορείς του βακτηρίου ή για ενεργή και μεταδοτική μόλυνση. Τα αποτελέσματα ήταν ευχάριστα αφού ουδείς δεν διαπιστώθηκε με ενεργή φυματίωση.

Ο ασθενής κρατούμενος που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο αναμένεται να επιστρέψει στις φυλακές την ερχόμενη εβδομάδα του, αφού θα έχει ολοκληρώσει την θεραπεία του και θα έχει συμπληρώσει τις 18 ημέρες, που απαιτούνται, για την μη μετάδοση της νόσου.

