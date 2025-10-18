Ισραήλ: Ταυτοποιήθηκε η σορός που επέστρεψε η Χαμάς – Ανήκει στον όμηρο Ελιγιάχου Μαργκαλίτ

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε σήμερα, Σάββατο 18/10, ότι ταυτοποιήθηκε η σορός του Ελιγιάχου Μαργκαλίτ, Ισραηλινού ομήρου, η οποία παραδόθηκε χθες, Παρασκευή, από τη Χαμάς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε, ο ισραηλινός στρατός «ενημέρωσε την οικογένεια του ομήρου Ελιγιάχου Μαργκαλίτ ότι (η σορός του) επαναπατρίστηκε στο Ισραήλ και ότι ολοκληρώθηκε η ταυτοποίησή του».

«Ο Eliyahu Margalit, 75 ετών, δολοφονήθηκε από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και η σορός του μεταφέρθηκε στη Γάζα. Ο Ελιγιάχου απήχθη από τους στάβλους αλόγων στο Κιμπούτς Nir Oz. Ο θάνατός του ανακοινώθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2023. Αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, τρία παιδιά και εγγόνια. Η κόρη του, Νίλι Μαργκαλίτ, απήχθη επίσης και επέστρεψε στο πλαίσιο της συμφωνίας απελευθέρωσης ομήρων τον Νοέμβριο του 2023.

«Ο Ισραηλινός Στρατός εκφράζει τα βαθιά συλλυπητήριά του στην οικογένεια και συνεχίζει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιστροφή όλων των νεκρών ομήρων στις οικογένειές τους για μια σωστή και αξιοπρεπή ταφή. Η Χαμάς υποχρεούται να τηρήσει τη συμφωνία και να καταβάλει τις απαραίτητες προσπάθειες για την επιστροφή όλων των ομήρων στις οικογένειές τους, για μια αξιοπρεπή ταφή», αναφέρει η ανακοίνωση των IDF.

Ο στρατός ανέφερε ότι η ανακοίνωση αυτή βασίζεται «σε στοιχεία που συλλέχθηκαν και σε πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών».

🟡 IDF representatives informed the family of Eliyahu Margalit that he has been brought back for burial. According to the information and intelligence available to the IDF: Eliyahu Margalit, 75, was murdered by the Hamas terrorist organization on October 7th, 2023, and his body… pic.twitter.com/4blCMx5E1D — Israel Defense Forces (@IDF) October 18, 2025



Οι αγαπημένοι του ανέφεραν ότι ο Ελιγιάχου έφυγε από το σπίτι του νωρίς το πρωί του Σαββάτου για να ταΐσει τα αγαπημένα του άλογα στον στάβλο του κιμπούτς και ότι τα άλογά του είχαν επίσης απαχθεί μαζί του. Ήταν υπεύθυνος για πολλά χρόνια για τα βοοειδή του κιμπούτς.

Μετά την επιστροφή της σορού του Μαργκαλίτ, 18 σοροί νεκρών ομήρων παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ 28 κρατούνταν εκεί κατά την έναρξη της τρέχουσας κατάπαυσης του πυρός.

Σημειώνεται ότι στην προσπάθεια να εντοπιστούν οι σοροί των 18 Ισραηλινών ομήρων, αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότερα από 80 μέλη της τουρκικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών που περιμένουν το πράσινο φως από το Ισραήλ για να μπουν στη Λωρίδα της Γάζας.