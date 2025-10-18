Τηλεθέαση – Prime Time (17/10): Ποιος έκοψε πρώτος το νήμα;

Σύμφωνα με τις πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης, η μάχη για την πρωτιά στην prime time ζώνη συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον.
Η τελευταία μέτρηση τηλεθέασης στην prime time ζώνη για το βράδυ της Παρασκευής (17/10) δείχνει πως το Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι κυριαρχεί με 19% στο γενικό σύνολο και 17,1% στο δυναμικό κοινό (18-54). Ακολουθούν η Η Γη της Ελιάς με 14,8% στο γενικό σύνολο και 7,2% στο δυναμικό, καθώς και το GNTM με 11% και 15,2% αντίστοιχα. Σημαντική παρουσία έχουν επίσης τα The RoadShow, The Floor και Το Δίχτυ με ποσοστά που κυμαίνονται από 1,6% έως 10,5% ανάλογα με το κοινό.
Δυναμικό Κοινό (18-54)
|Θέση
|Εκπομπή
|Κανάλι
|Τηλεθέαση
|1
|Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι
|Alpha
|17,1%
|2
|GNTM
|Star
|15,2%
|3
|The Floor
|Skai
|8,7%
|4
|The RoadShow
|ANT1
|8%
|5
|Η Γη της Ελιάς
|MEGA
|7,2%
|6
|Το Δίχτυ
|ERT1
|1,6%
Γενικό Σύνολο
|Θέση
|Εκπομπή
|Κανάλι
|Τηλεθέαση
|1
|Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι
|Alpha
|19%
|2
|Η Γη της Ελιάς
|MEGA
|14,8%
|3
|GNTM
|Star
|11%
|4
|The RoadShow
|ANT1
|10,5%
|5
|The Floor
|Skai
|9,8%
|6
|Το Δίχτυ
|ERT1
|2,9%