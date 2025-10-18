Τηλεθέαση – Prime Time (17/10): Ποιος έκοψε πρώτος το νήμα;

Σύμφωνα με τις πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης, η μάχη για την πρωτιά στην prime time ζώνη συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον.

Η τελευταία μέτρηση τηλεθέασης στην prime time ζώνη για το βράδυ της Παρασκευής (17/10) δείχνει πως το Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι κυριαρχεί με 19% στο γενικό σύνολο και 17,1% στο δυναμικό κοινό (18-54). Ακολουθούν η Η Γη της Ελιάς με 14,8% στο γενικό σύνολο και 7,2% στο δυναμικό, καθώς και το GNTM με 11% και 15,2% αντίστοιχα. Σημαντική παρουσία έχουν επίσης τα The RoadShow, The Floor και Το Δίχτυ με ποσοστά που κυμαίνονται από 1,6% έως 10,5% ανάλογα με το κοινό.

Δυναμικό Κοινό (18-54)

Θέση Εκπομπή Κανάλι Τηλεθέαση 1 Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι Alpha 17,1% 2 GNTM Star 15,2% 3 The Floor Skai 8,7% 4 The RoadShow ANT1 8% 5 Η Γη της Ελιάς MEGA 7,2% 6 Το Δίχτυ ERT1 1,6%

Γενικό Σύνολο