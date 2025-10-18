Τηλεθέαση – Παρασκευή (17/10): Ποια εκπομπή βρέθηκε στην κορυφή στην πρωινή ζώνη;

Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση πρωινή ζώνη

Η τηλεοπτική μάχη της πρωινής ζώνης συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον και οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τις πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης η εκπομπή «Super Κατερίνα» με την Κατερίνα Καινούργιου βρέθηκε ξανά στην κορυφή στο δυναμικό κοινό 18-54, κρατώντας την πρώτη θέση στη ζώνη 10:00–13:00. Οι «Αταίριαστοι» επικράτησαν στο γενικό σύνολο.

Με την τηλεοπτική σεζόν σε πλήρη εξέλιξη, οι επόμενες εβδομάδες αναμένονται καθοριστικές — τόσο για την πορεία των εκπομπών όσο και για τις επιλογές των τηλεθεατών.

Τηλεθέαση – Γενικό Σύνολο

Εκπομπή Κανάλι Ποσοστό (%)
Αταίριαστοι ΣΚΑΪ 19%
Super Κατερίνα ALPHA 14%
Το Πρωινό ANT1 13,2%
10 Παντού ALPHA 9,6%
Buongiorno OPEN 9,2%
Breakfast@STAR STAR 7,4%
Πρωίαν σε είδον ΕΡΤ1 3,2%

Τηλεθέαση – Δυναμικό Κοινό 18-54

Εκπομπή Κανάλι Ποσοστό (%)
Super Κατερίνα ALPHA 19,2%
Το Πρωινό ANT1 11,1%
Αταίριαστοι ΣΚΑΪ 10,5%
Breakfast@STAR STAR 9,6%
Buongiorno OPEN 8,4%
10 Παντού MEGA 5,4%
Πρωίαν σε είδον ΕΡΤ1 3,8%

 

 

