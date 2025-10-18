Τηλεθέαση – Παρασκευή (17/10): Ποια εκπομπή βρέθηκε στην κορυφή στην πρωινή ζώνη;

Η τηλεοπτική μάχη της πρωινής ζώνης συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον και οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τις πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης η εκπομπή «Super Κατερίνα» με την Κατερίνα Καινούργιου βρέθηκε ξανά στην κορυφή στο δυναμικό κοινό 18-54, κρατώντας την πρώτη θέση στη ζώνη 10:00–13:00. Οι «Αταίριαστοι» επικράτησαν στο γενικό σύνολο.
Με την τηλεοπτική σεζόν σε πλήρη εξέλιξη, οι επόμενες εβδομάδες αναμένονται καθοριστικές — τόσο για την πορεία των εκπομπών όσο και για τις επιλογές των τηλεθεατών.
Τηλεθέαση – Γενικό Σύνολο
|Εκπομπή
|Κανάλι
|Ποσοστό (%)
|Αταίριαστοι
|ΣΚΑΪ
|19%
|Super Κατερίνα
|ALPHA
|14%
|Το Πρωινό
|ANT1
|13,2%
|10 Παντού
|ALPHA
|9,6%
|Buongiorno
|OPEN
|9,2%
|Breakfast@STAR
|STAR
|7,4%
|Πρωίαν σε είδον
|ΕΡΤ1
|3,2%
Τηλεθέαση – Δυναμικό Κοινό 18-54
|Εκπομπή
|Κανάλι
|Ποσοστό (%)
|Super Κατερίνα
|ALPHA
|19,2%
|Το Πρωινό
|ANT1
|11,1%
|Αταίριαστοι
|ΣΚΑΪ
|10,5%
|Breakfast@STAR
|STAR
|9,6%
|Buongiorno
|OPEN
|8,4%
|10 Παντού
|MEGA
|5,4%
|Πρωίαν σε είδον
|ΕΡΤ1
|3,8%