Τηλεθέαση – Παρασκευή (17/10): Ποια εκπομπή βρέθηκε στην κορυφή στην πρωινή ζώνη;

Η τηλεοπτική μάχη της πρωινής ζώνης συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον και οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τις πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης η εκπομπή «Super Κατερίνα» με την Κατερίνα Καινούργιου βρέθηκε ξανά στην κορυφή στο δυναμικό κοινό 18-54, κρατώντας την πρώτη θέση στη ζώνη 10:00–13:00. Οι «Αταίριαστοι» επικράτησαν στο γενικό σύνολο.

Με την τηλεοπτική σεζόν σε πλήρη εξέλιξη, οι επόμενες εβδομάδες αναμένονται καθοριστικές — τόσο για την πορεία των εκπομπών όσο και για τις επιλογές των τηλεθεατών.

Τηλεθέαση – Γενικό Σύνολο

Εκπομπή Κανάλι Ποσοστό (%) Αταίριαστοι ΣΚΑΪ 19% Super Κατερίνα ALPHA 14% Το Πρωινό ANT1 13,2% 10 Παντού ALPHA 9,6% Buongiorno OPEN 9,2% Breakfast@STAR STAR 7,4% Πρωίαν σε είδον ΕΡΤ1 3,2%