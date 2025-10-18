Μέσα στο μυστικό χαρέμι ​​του Βλαντιμίρ Πούτιν: Η πρώην καθαρίστρια και η Ολυμπιονίκης – Ένα νέο βιβλίο – «βόμβα»

Νέο βιβλίο – «βόμβα» για τον Βλαντιμίρ Πούτιν ρίχνει φως στην προσωπική ζωή του Ρώσου Προέδρου.

Ο Ρομάν Μπαντάνιν ξύπνησε στις 6 το πρωί της 29ης Ιουνίου του 2021 από το επίμονο χτύπημα του κουδουνιού της πόρτας του διαμερίσματός του στην κεντρική περιοχή Τσερτάνοβο της Μόσχας. Άνοιξε την πόρτα και βρήκε «έξι με οκτώ» μέλη της FSB, της υπηρεσίας κρατικής ασφάλειας της Ρωσίας, με πολιτικά να στέκονται απ’ έξω, ένας από τους οποίους κρατούσε ένταλμα έρευνας.

Πέρασαν τις επόμενες έξι ώρες κάνοντας άνω κάτω το διαμέρισμά του με τα δύο υπνοδωμάτια – καθώς αστυνομικοί με στολή έψαχναν τα αυτοκίνητα του ίδιου και της συζύγου του απέξω – προτού τον μεταφέρουν στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα, όπου τον ανέκριναν για τέσσερις συνεχόμενες ώρες.

Στην πραγματικότητα, είχε απλώς το θράσος να κάνει μια σύντομη συνέντευξη σε μια νεαρή γυναίκα που πίστευε ότι ήταν νόθη κόρη του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Είναι αρκετά απλό», δήλωσε ο 48χρονος Μπαντάνιν στην Daily Mail αυτή την εβδομάδα. «Η ιδιωτική ζωή του Πούτιν είναι ένα από τα πιο ταμπού θέματα. Ένα από τα ρητά μεταξύ των Ρώσων δημοσιογράφων είναι: «Μην αγγίζετε την οικογένειά του».

Ο Μπαντάνιν, που τώρα ζει εξόριστος στην Καλιφόρνια με τη σύζυγό του και τη μικρή του κόρη, μαζί με τον 37χρονο συνεργάτη του Μιχαήλ Ρούμπιν, μόλις δημοσίευσε ένα βιβλίο με τίτλο «Ο ίδιος ο Τσάρος, πώς μας εξαπάτησε όλους ο Βλαντιμίρ Πούτιν», το οποίο περιέχει εμπρηστικούς ισχυρισμούς για την ερωτική ζωή του προέδρου.

Ενώ ο Πούτιν παρουσιάζεται στο κοινό του ως υπέρμαχος των παραδοσιακών οικογενειακών αξιών, από τις πρώτες του μέρες στην πολιτική απολαμβάνει τη συντροφιά στρίπερ, ιερόδουλων και άλλων νεαρών γυναικών που έλκονται από το αφροδισιακό της εξουσίας.

Ο Πούτιν έκανε τα πρώτα του βήματα στην KGB, την τρομερή υπηρεσία ασφαλείας της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά, μετά την κατάρρευση του κομμουνιστικού καθεστώτος το 1991, ασχολήθηκε με την πολιτική και, μέσα σε τρία χρόνια, έγινε αντιδήμαρχος της Αγίας Πετρούπολης.

Μέχρι τότε ήταν παντρεμένος με τη Λιουντμίλα, πρώην αεροσυνοδό της Aeroflot, για περισσότερο από μια δεκαετία και είχαν δύο κόρες.

Αυτό δεν εμπόδισε τον μικροσκοπικό (1,68 μ.) αλλά δυναμικό Πούτιν να πραγματοποιεί τακτικές «συναντήσεις» σε ένα στριπ κλαμπ στο κέντρο της πόλης που ονομάζεται Luna, το οποίο είχε αίθουσες στον δεύτερο όροφο για ιδιωτικές «συναντήσεις».

To Luna, που λειτουργούσε υπό την προστασία μιας εγκληματικής συμμορίας που είχε δεσμούς με τον σωματοφύλακα του Πούτιν εκείνη την εποχή, Ρομάν Τσέποφ, λέγεται ότι «ήταν σαν το δεύτερο σπίτι» του Πούτιν.

Η καθαρίστρια με την περιουσία 78 εκατομμυρίων λιρών – Η ομοιότητα με την κόρη

Αλλά η πρώτη του σημαντική εξωσυζυγική σχέση δεν ήταν με μια στρίπερ, αλλά με μια καθαρίστρια καταστήματος που ονομαζόταν Σβετλάνα Κριβονόγκικ.

Λέγεται ότι το ζευγάρι γνωρίστηκε το 1999, όταν ο Πούτιν ήταν πρωθυπουργός αλλά προοριζόταν για την προεδρία, και απέκτησε μια κόρη τέσσερα χρόνια αργότερα. Ήταν αυτό το παιδί, η Ελιζαβέτα – που σήμερα είναι γνωστή με το όνομα Λουίζα Ροζόβα – που έδωσε τη μοιραία συνέντευξη στο ερευνητικό ειδησεογραφικό πρακτορείο του Μπαντάνιν, Proekt, το 2020.

Ο Αντρέι Ζαχάροφ, ο δημοσιογράφος που διεξήγαγε τη συνέντευξη, έγραψε αργότερα ότι «έχει μια εκπληκτική ομοιότητα με τον Πρόεδρο της Ρωσίας».

Και δεν χρειάζεται να πιστέψουμε στα λόγια του. Η Proekt έλαβε την προφύλαξη στέλνοντας φωτογραφίες της Rozova στον καθηγητή Hassan Ugail, διευθυντή του Κέντρου Οπτικής Υπολογιστικής στο Πανεπιστήμιο Bradford, και η ανάλυσή του διαπίστωσε ομοιότητα 70,44% μεταξύ του Πούτιν και του τότε εφήβου.

Όταν ρωτήθηκε αν ήταν κόρη του Πούτιν, η Ροζόβα αγνόησε την ερώτηση και ο πατέρας της δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό γέννησής της, αλλά, σε αυτό που φαίνεται να ήταν μια αμέλεια του Κρεμλίνου, το πατρώνυμό της – ένα παρατσούκλι που βασίζεται στο όνομα του πατέρα – αναφέρεται ως Βλαντιμίροβνα.

Αυτό που είναι αναμφισβήτητο είναι ότι η γέννησή της συνέπεσε με μια δραματική αλλαγή στην τύχη της μητέρας της.

Το 2003, η 50χρονη Κριβονόγκικ αγόρασε ένα διαμέρισμα στον τέταρτο όροφο αξίας 2,9 εκατομμυρίων λιρών στο Μόντε Κάρλο, την πιο περιζήτητη περιοχή του Μονακό, μέσω μιας υπεράκτιας εταιρείας.

Το γνωρίζουμε αυτό επειδή η συναλλαγή αποκαλύφθηκε το 2021 στα διαρρεύσαντα έγγραφα Pandora, τα οποία αποκάλυψαν επίσης ότι είχε συσσωρεύσει περιουσία άνω των 78 εκατομμυρίων λιρών, συμπεριλαμβανομένου ενός διαμερίσματος σε ένα αριστοκρατικό συγκρότημα στην πόλη καταγωγής της, την Αγία Πετρούπολη, ακινήτων στη Μόσχα και ενός γιοτ.

Αλλά δεν άργησε το περιπλανώμενο βλέμμα του Πούτιν να πέσει σε έναν νέο… στόχο.

Αλίνα Καμπάεβα: «Η μυστική Πρώτη Κυρία της Ρωσίας»

Η Αλίνα Καμπάεβα, τότε 21 ετών, έγινε εθνική ηρωίδα το 2004, όταν ολοκλήρωσε μια λαμπρή καριέρα στη ρυθμική γυμναστική κερδίζοντας το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.

Γνωστή ως «η πιο ευλύγιστη γυναίκα της Ρωσίας» χάρη στην χαρακτηριστική της κίνηση που ονομάστηκε «Kabaeva» προς τιμήν της, γιόρτασε τη νίκη της ποζάροντας γυμνή για το περιοδικό Maxim, με τη σεμνότητά της προστατευμένη από μια στρατηγικά τοποθετημένη γούνα.

Συστήθηκε στον πρόεδρο λίγο μετά τη νίκη της στους Ολυμπιακούς Αγώνες και, ένα χρόνο αργότερα, ο ίδιος ο Πούτιν της απένειμε το παράσημο «Για την Αξία στην Πατρίδα» στο Κρεμλίνο.

Η σχέση τους πιστεύεται ότι ξεκίνησε το 2006 και ίσως η πιο αδιάσειστη απόδειξη ότι ήταν πραγματικά ερωμένη του Πούτιν ήρθε ένα χρόνο αργότερα, όταν ο πρώην φίλος της, ο τραγουδιστής Μουράτ Νασύροφ, πέθανε αφού «έπεσε» από το μπαλκόνι του πέμπτου ορόφου ενός διαμερίσματος στη Μόσχα.

Αλλά η εμμονή του Πούτιν να κρατάει την ιδιωτική του ζωή μυστική αποτυπώθηκε πιο έντονα το 2008, όταν μια προκλητική ταμπλόιντ εφημερίδα με το όνομα Moskovsky Korrespondent (Ανταποκριτής Μόσχας) ανέφερε ότι αυτός και η Καμπάεβα επρόκειτο να παντρευτούν σε έναν καλοκαιρινό γάμο στην Αγία Πετρούπολη. Δεν βοήθησε και το γεγονός ότι η ιστορία έγινε διεθνές πρωτοσέλιδο όταν ο Πούτιν ρωτήθηκε σχετικά κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Ιταλία με τον τότε πρωθυπουργό της χώρας, Σίλβιο Μπερλουσκόνι.

«Φυσικά και γνωρίζω το κλισέ ότι οι πολιτικοί ζουν σε γυάλινα σπίτια, αλλά ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να υπάρχουν κάποια όρια», είπε ο Πούτιν. «Πάντα αντιπαθούσα τους ανθρώπους που περιφέρονται με τις ερωτικές τους φαντασιώσεις, χώνοντας τις γεμάτες μύτες τους στη ζωή κάποιου άλλου». Στη συνέχεια, ο Μπερλουσκόνι έκανε μια μίμηση προς τον δημοσιογράφο που έθεσε την ερώτηση με ένα φανταστικό πολυβόλο.

Πίσω στη Μόσχα, ο άνδρας που βρέθηκε στο στόχαστρο του Πούτιν αποδείχθηκε ότι ήταν ο αρχισυντάκτης της Korrespondent, Γκριγκόρι Νεκορόσεφ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η FSB έκανε έφοδο στα γραφεία της εφημερίδας, η οποία ανέκρινε όλους τους δημοσιογράφους που συμμετείχαν στη σύνταξη του άρθρου και λέγεται ότι συνέλαβε τον Νεκορόσεφ. O Νεκορόσεφ αναγκάστηκε να παραιτηθεί και, υπό την πίεση του Κρεμλίνου, η εφημερίδα έκλεισε από τον ιδιοκτήτη της.

Μπορεί να μην είχε την ευκαιρία να παντρευτεί, αλλά λέγεται ότι η Καμπάεβα έχει δύο γιους με τον Πούτιν: τον 10χρονο Ιβάν και τον 6χρονο Βλαντιμίρ, και -όπως η Σβετλάνα, η καθαρίστρια που έγινε απίστευτα πλούσια αφού άρχισε να ζει με τον αρρενωπό Βλαντ- καρπώθηκε τα οφέλη της σχέσης της με κάποιον που συχνά περιγράφεται ως ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο.

Το 2014, γνωστή πλέον ως «η μυστική Πρώτη Κυρία της Ρωσίας», η Καμπάεβα διορίστηκε επικεφαλής του Εθνικού Ομίλου Μέσων Ενημέρωσης με φερόμενο μισθό 7,7 εκατομμυρίων λιρών και είναι μεγαλομέτοχος στην Bank Rossiya, μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές τράπεζες της χώρας.

Αργότερα την ίδια χρονιά, τόσο ο Πούτιν όσο και η Καμπάεβα εθεάθησαν να φορούν βέρες στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Σότσι, όπου η Καμπάεβα επιλέχθηκε να είναι η λαμπαδηδρόμος στην τελετή έναρξης.

Σε αυτό το σημείο, ο Πούτιν είχε τελικά χωρίσει από την πολύπαθη σύζυγό του, Λιουντμίλα. Σύμφωνα με τους Μπαντάνιν και Ρούμπιν, το σενάριο ήταν γραμμένο από το καλοκαίρι του 2004, όταν οι Πούτιν είχαν μια τυχαία συνάντηση με έναν παλιό γνωστό κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης στο Μεξικό.

Ο Βλαντιμίρ και η Λιουντμίλα χώρισαν το 2014

Ο Ιγκόρ Σαντχάν, σκηνοθέτης που είχε γυρίσει ντοκιμαντέρ για τον Πούτιν, συνάντησε το ζευγάρι στο δωμάτιο του ξενοδοχείου τους και, καθώς συνομιλούσαν, του υπέδειξε – μάλλον γενναία – ότι ο πρόεδρος κινδύνευε να μεταμορφωθεί σε έναν αυταρχικό ηγέτη που θα οδηγούσε τη Ρωσία πίσω στο σοβιετικό της παρελθόν.

Αυτό προκάλεσε μια εξαιρετική αντίδραση από την Λιουντμίλα, η οποία – λένε οι συγγραφείς – έγινε «υστερική» και, στα πρόθυρα των δακρύων, προσπάθησε να πείσει τον αυταρχικό σύζυγό της ότι είχε κάνει λάθος που διεκδίκησε μια δεύτερη θητεία εκείνη τη χρονιά. «Ο Πούτιν έμεινε άναυδος, όπως και ο Σαντχάν», αποκαλύπτουν.

«Ο σκηνοθέτης έφυγε από το ξενοδοχείο, συνειδητοποιώντας ότι είχε παρακολουθήσει μια σκηνή που δεν έπρεπε να είχε δει. Ήταν σαφές ότι η μοίρα της Λιουντμίλα θα ήταν τρομερή. Είχε εκφράσει δημόσια μια οικογενειακή διαφωνία σχετικά με μια αρχή βαθιά προσωπική για τον Πούτιν – τον απόλυτο έλεγχό του επί της Ρωσίας».

Ωστόσο, η σχέση του ζευγαριού διήρκεσε για άλλα εννέα χρόνια, προτού ανακοινώσουν τον χωρισμό τους λίγες εβδομάδες πριν από την 30ή επέτειο του γάμου τους.

Από πολλές απόψεις, ήταν έκπληξη το γεγονός ότι κράτησε τόσο πολύ. Εκτός από τις εξωσυζυγικές σχέσεις του Πούτιν, η Λιουντμίλα μισούσε τις 16 έως 17 ώρες εργασίας του, περιγράφοντάς τον σε έναν φίλο ως «βρικόλακα», ενώ υποστήριζε ότι όποιος μπορούσε να την ανεχθεί για έστω και τρεις εβδομάδες ήταν ηρωικός και άξιζε ένα μνημείο.

Ο Βλαντιμίρ και η Λιουντμίλα χώρισαν το 2014. Όχι ότι αυτό σήμαινε ότι η Καμπάεβα μπορούσε να βασιστεί στον πρόσφατα ελεύθερο σύντροφό της για να της μείνει πιστός.

Ήδη από το 2010, φέρεται να έπαιζε με το αστέρι ενός ερωτικού ημερολογίου που δημοσιεύτηκε για τα 58α γενέθλιά του.

Ήταν μια 17χρονη φοιτήτρια ονόματι Alisa Kharcheva, η οποία πόζαρε φορώντας μια καμιζόλα που αναδείκνυε το εμβληματικό της φόρεμά στο έπακρο, δίπλα στη λεζάντα: «Βλαντιμίρ Βλαντιμίροβιτς, είσαι ο καλύτερος!».

Ένα αντίγραφο του ημερολογίου, μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των νεαρών γυναικών που εμφανίζονται, πιστεύεται ότι έφτασε στο Κρεμλίνο και λέγεται ότι η μελαχρινή δεσποινίδα Έιπριλ επισκεπτόταν τον Πούτιν στην κατοικία του δύο φορές το μήνα επί ένα χρόνο.

Αυτό που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί είναι ότι η τύχη της ξαφνικά βελτιώθηκε. Το 2011, η Αλίσα εγγράφηκε σε ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια της Ρωσίας, το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων της Μόσχας. Ένα χρόνο αργότερα, για να γιορτάσει τα 60ά γενέθλια του Πούτιν, η Αλίσα δημοσίευσε μια φωτογραφία της με κόκκινο φόρεμα, με πολύ βαθύ ντεκολτέ, ποζάροντας με ένα γατάκι και ένα πλαισιωμένο πορτρέτο του προέδρου, συνοδευόμενη από πικάντικη λεζάντα.

Πρόσθεσε: «Νομίζω ότι [ο Πούτιν] είναι ένας φανταστικός άνθρωπος, ένας ισχυρός ηγέτης και ένας ιδανικός επικεφαλής της χώρας».

Η κολακεία της απέδωσε καρπούς. Λίγα χρόνια αργότερα, αποκαλύφθηκε ότι η Αλίσα ζούσε την πολυτελή ζωή, με ένα διαμέρισμα μέσα σε ένα περιφραγμένο συγκρότημα σε μια από τις καλύτερες περιοχές της Μόσχας.

Όπως παρατηρούν οι Μπαντάνιν και Ρούμπιν στο νέο τους βιβλίο, ο Πούτιν και ο στενός του κύκλος βλέπουν τον γάμο ως «έναν εντελώς μη υποχρεωτικό θεσμό, στον οποίο η απιστία και η πολυγαμία είναι ο κανόνας, και κάθε γυναίκα εξαρτάται από τον άνδρα [για] τις επιτυχίες της στην καριέρα και την ευημερία της».

Καθώς οι ερωμένες έρχονται και παρέρχονται, η 42χρονη Καμπάεβα, ως μητέρα δύο μικρών παιδιών, παραμένει ό,τι πιο κοντινό σε τσαρίνα έχει ο 73χρονος αυτοαποκαλούμενος τσάρος.

Είχε κηρυχθεί «ανεπιθύμητος»

Έγινε πρωτοσέλιδο τον Μάρτιο του 2022, λίγο μετά την έναρξη της εισβολής του Πούτιν στην Ουκρανία, όταν αναφέρθηκε ότι ζούσε στην Ελβετία σε ένα «πολύ ασφαλές και ιδιωτικό» σαλέ κοντά στο Λουγκάνο. Πιστεύεται ότι η Καμπάεβα έχει έκτοτε επιστρέψει στη Ρωσία. Αλλά η ακριβής φύση του χαρεμιού του Πούτιν θα καλύπτεται πάντα από ένα πέπλο μυστικότητας…

Διότι δεν ήταν το μόνο μέλος του προσωπικού της Proekt που δέχτηκε χτύπημα στην πόρτα τα χαράματα του 2021. Έγιναν επίσης έφοδοι στα σπίτια του αναπληρωτή του και συν-συγγραφέα Rubin και ενός από τους ανταποκριτές της ιστοσελίδας.

Αλλά τα πράγματα εξελίχθηκαν άσχημα όταν ο Μπαντάνιν πήγε σε διακοπές στο Μαρόκο λίγο μετά τη συνάντησή του με την FSB. Αφού πέρασε μερικές μέρες ταξιδεύοντας στην έρημο Σαχάρα χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο, άνοιξε τις διάφορες ηλεκτρονικές του συσκευές για να ανακαλύψει εκατό μηνύματα από φίλους: είχε κηρυχθεί «ανεπιθύμητος».

«Η σύζυγός μου και εγώ αποφασίσαμε ότι δεν μπορούσα να επιστρέψω στη Ρωσία επειδή θα συλλαμβανόμουν και θα με έβαζαν στη φυλακή», λέει, μιλώντας μέσω της εφαρμογής κρυπτογραφημένων μηνυμάτων Signal, την οποία χρησιμοποιεί μέχρι σήμερα για να αποφεύγει την παρακολούθηση από την FSB. «Όποιος συνεργάζεται με ένα «ανεπιθύμητο» άτομο μπορεί επίσης να πάει στη φυλακή».

«Η σύζυγός μου κι εγώ επιστρέψαμε στη Ρωσία για να μαζέψουμε τα υπάρχοντά μας και μέσα στον επόμενο ενάμιση μήνα απεγκλωβίσαμε περίπου δέκα από τους ανθρώπους μας».