Ρόδος: 90χρονος καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία – Οι καταγγελίες της 84χρονης

Enikos Newsroom

κοινωνία

ηλικιωμένος

Για ενδοοικογενειακή βία καταδικάστηκε ένας 90χρονος συνταξιούχος στη Ρόδο, ο οποίος φέρεται να εξύβρισε τη σύζυγό του, 84 ετών, χρησιμοποιώντας εκφράσεις που, σύμφωνα με τη μήνυση της γυναίκας, προσέβαλαν βαθιά τη γενετήσια αξιοπρέπειά της.

Όλα συνέβησαν το βράδυ της 15ης Οκτωβρίου 2025, γύρω στις 21.00, στην Ιαλυσό, όταν από το σπίτι, όπου διαμένει προσωρινά το ηλικιωμένο ζευγάρι, βελγικής υπηκοότητας, ακούστηκαν φωνές.  Η λεκτική αντιπαράθεση, όπως περιγράφεται στη δικογραφία, εξελίχθηκε γρήγορα σε έντονο επεισόδιο.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, dimokratiki, ο άνδρας φέρεται να έπιασε με δύναμη τα χέρια της συζύγου του, εκείνη όμως, φοβούμενη για την ασφάλειά της, άρπαξε ένα μπαστούνι και, όπως η ίδια υποστήριξε, «αμύνθηκε».  Ο ηλικιωμένος άφησε τη σύζυγό του, ωστόσο η ένταση δεν σταμάτησε εκεί.

Η γυναίκα κατήγγειλε ότι υφίσταται εδώ και καιρό λεκτικές εξυβρίσεις, απειλές και σπρωξίματα, ενώ υποστήριξε πως κάθε φορά που προσπαθεί να απομακρυνθεί ή να αμυνθεί, εκείνος την εμποδίζει, κρατώντας τα χέρια της.  Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι η ίδια τού κατάφερε πέντε χτυπήματα με το μπαστούνι, δύο εκ των οποίων στο κεφάλι.

Το επεισόδιο κινητοποίησε την περιπολία του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού, που έσπευσε στο σημείο και μετέφερε και τους δύο στο Αστυνομικό Τμήμα Ρόδου για κατάθεση. Ο άνδρας συνελήφθη και κρατήθηκε, ενώ εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του Ν. 3500/2006 «Περί ενδοοικογενειακής βίας» και για απόπειρα ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης.

Τι υποστήριξε στο δικαστήριο το ζευγάρι

Το πρωί της 16ης Οκτωβρίου 2025, ο 90χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου και ακολούθως εκδικάστηκε η υπόθεση στο Αυτόφωρο Δικαστήριο. Κατά την ακροαματική διαδικασία, και οι δύο πλευρές έδωσαν διαφορετικές εκδοχές για το περιστατικό. Η γυναίκα υποστήριξε ότι η συμπεριφορά του συζύγου της έχει γίνει τοξική και επιθετική, με εξυβρίσεις που την εξευτελίζουν και με σωματικές εντάσεις που την τρομοκρατούν, όπως αναφέρει η dimokratiki.

Επανέλαβε ότι εκείνο το βράδυ φοβήθηκε για τη ζωή της και αντέδρασε αυθόρμητα με το μπαστούνι, για να τον αποτρέψει. Ο κατηγορούμενος, με εμφανή δυσκολία λόγω ηλικίας, ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε πρώτος τα χτυπήματα και ότι ουδέποτε είχε πρόθεση να την βλάψει. Αναφέρθηκε στην ένταση της στιγμής και στην ψυχολογική πίεση που βιώνει λόγω ασθενειών και μακροχρόνιας συζυγικής φθοράς.

Το Δικαστήριο, αφού εξέτασε τις μαρτυρίες και τα στοιχεία της δικογραφίας, έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο αναγνωρίζοντάς του ελαφρυντικό λόγω ηλικίας και προηγούμενου έντιμου βίου. Επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης έξι μηνών με αναστολή τριών ετών, με το δικαστήριο να επισημαίνει τη σημασία της αυτοσυγκράτησης και της αποφυγής νέων εντάσεων.

Η γυναίκα, μετά τη μήνυσή της, ενημερώθηκε από τις αστυνομικές αρχές για τη δυνατότητα φιλοξενίας της σε ασφαλή χώρο, όπως προβλέπεται για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, ωστόσο αρνήθηκε, δηλώνοντας ότι επιθυμεί να επιστρέψει στο σπίτι της.  Της προτάθηκε επίσης η χρήση της εφαρμογής «Panic Button» για άμεση ειδοποίηση των αρχών σε περίπτωση νέου περιστατικού, την οποία όμως δεν δέχθηκε, καθώς δεν διαθέτει κινητή συσκευή.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα, παρά τη δυνατότητα προσφυγής σε ποινική διαμεσολάβηση, οι δύο πλευρές δεν επέλεξαν αυτή τη διαδικασία. Έτσι, η υπόθεση οδηγήθηκε κανονικά στο Αυτόφωρο, με αποτέλεσμα την καταδικαστική απόφαση. Παραμένει αβέβαιο αν μετά το πέρας της δίκης θα κινηθούν διαδικασίες διαζυγίου ή αν το ζευγάρι θα συνεχίσει να ζει υπό την ίδια στέγη.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αλκοόλ και καρκίνος: Νέα δεδομένα ανατρέπουν όσα πιστεύαμε

Μπορεί το σύνδρομο ανήσυχων ποδιών να είναι σύμπτωμα της νόσου Πάρκινσον; Τι λέει νέα μελέτη

Ενέργεια: Φθηνότερο φέτος το πετρέλαιο θέρμανσης, στα επίπεδα του 2024 το ρεύμα

Πρόγραμμα Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης: Από Δευτέρα οι αιτήσεις των παρόχων – Όλες οι λεπτομέρειες

Νέα απάτη τεχνικής υποστήριξης με το λογότυπο της Microsoft – Επιτήδειοι εξαπατούν χρήστες και αποσπούν στοιχεία σύνδεσης

Jeremy Clarkson: Εξηγεί το αηδιαστικό πράγμα που τον «μπερδεύει» περισσότερο ως ιδιοκτήτης παμπ
περισσότερα
10:12 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα – Ταλαιπωρία για 144 επιβάτες

Τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα με 144 επιβάτες, ακινητοποιήθηκε το πρωί...
09:40 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Το ChatGPT πάει… σχολείο: Από 20 λύκεια της χώρας ξεκινά το «AI in Schools» – Τα 3+1 στάδια της εφαρμογής του προγράμματος

Από τον ερχόμενο Δεκέμβριο για τους εκπαιδευτικούς και από τον Μάρτιο του 2026 για τους μαθητέ...
09:12 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Μετρό: Ξεκίνησαν οι μελέτες για την επέκταση προς Ελληνικό και Γλυφάδα – Η πορεία των έργων

Ξεκίνησαν οι μελέτες για την επέκταση του Μετρό της Αθήνας προς το Ελληνικό και τη Γλυφάδα, εν...
08:37 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Αλλαγή ώρας: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω

Κανονικά θα ισχύσει για ακόμη έναν Οκτώβριο το μέτρο της αλλαγής της ώρας.  Όπως κάθε χρόνο, έ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης