Ρόδος: 90χρονος καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία – Οι καταγγελίες της 84χρονης

Για ενδοοικογενειακή βία καταδικάστηκε ένας 90χρονος συνταξιούχος στη Ρόδο, ο οποίος φέρεται να εξύβρισε τη σύζυγό του, 84 ετών, χρησιμοποιώντας εκφράσεις που, σύμφωνα με τη μήνυση της γυναίκας, προσέβαλαν βαθιά τη γενετήσια αξιοπρέπειά της.

Όλα συνέβησαν το βράδυ της 15ης Οκτωβρίου 2025, γύρω στις 21.00, στην Ιαλυσό, όταν από το σπίτι, όπου διαμένει προσωρινά το ηλικιωμένο ζευγάρι, βελγικής υπηκοότητας, ακούστηκαν φωνές. Η λεκτική αντιπαράθεση, όπως περιγράφεται στη δικογραφία, εξελίχθηκε γρήγορα σε έντονο επεισόδιο.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, dimokratiki, ο άνδρας φέρεται να έπιασε με δύναμη τα χέρια της συζύγου του, εκείνη όμως, φοβούμενη για την ασφάλειά της, άρπαξε ένα μπαστούνι και, όπως η ίδια υποστήριξε, «αμύνθηκε». Ο ηλικιωμένος άφησε τη σύζυγό του, ωστόσο η ένταση δεν σταμάτησε εκεί.

Η γυναίκα κατήγγειλε ότι υφίσταται εδώ και καιρό λεκτικές εξυβρίσεις, απειλές και σπρωξίματα, ενώ υποστήριξε πως κάθε φορά που προσπαθεί να απομακρυνθεί ή να αμυνθεί, εκείνος την εμποδίζει, κρατώντας τα χέρια της. Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι η ίδια τού κατάφερε πέντε χτυπήματα με το μπαστούνι, δύο εκ των οποίων στο κεφάλι.

Το επεισόδιο κινητοποίησε την περιπολία του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού, που έσπευσε στο σημείο και μετέφερε και τους δύο στο Αστυνομικό Τμήμα Ρόδου για κατάθεση. Ο άνδρας συνελήφθη και κρατήθηκε, ενώ εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του Ν. 3500/2006 «Περί ενδοοικογενειακής βίας» και για απόπειρα ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης.

Τι υποστήριξε στο δικαστήριο το ζευγάρι

Το πρωί της 16ης Οκτωβρίου 2025, ο 90χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου και ακολούθως εκδικάστηκε η υπόθεση στο Αυτόφωρο Δικαστήριο. Κατά την ακροαματική διαδικασία, και οι δύο πλευρές έδωσαν διαφορετικές εκδοχές για το περιστατικό. Η γυναίκα υποστήριξε ότι η συμπεριφορά του συζύγου της έχει γίνει τοξική και επιθετική, με εξυβρίσεις που την εξευτελίζουν και με σωματικές εντάσεις που την τρομοκρατούν, όπως αναφέρει η dimokratiki.

Επανέλαβε ότι εκείνο το βράδυ φοβήθηκε για τη ζωή της και αντέδρασε αυθόρμητα με το μπαστούνι, για να τον αποτρέψει. Ο κατηγορούμενος, με εμφανή δυσκολία λόγω ηλικίας, ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε πρώτος τα χτυπήματα και ότι ουδέποτε είχε πρόθεση να την βλάψει. Αναφέρθηκε στην ένταση της στιγμής και στην ψυχολογική πίεση που βιώνει λόγω ασθενειών και μακροχρόνιας συζυγικής φθοράς.

Το Δικαστήριο, αφού εξέτασε τις μαρτυρίες και τα στοιχεία της δικογραφίας, έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο αναγνωρίζοντάς του ελαφρυντικό λόγω ηλικίας και προηγούμενου έντιμου βίου. Επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης έξι μηνών με αναστολή τριών ετών, με το δικαστήριο να επισημαίνει τη σημασία της αυτοσυγκράτησης και της αποφυγής νέων εντάσεων.

Η γυναίκα, μετά τη μήνυσή της, ενημερώθηκε από τις αστυνομικές αρχές για τη δυνατότητα φιλοξενίας της σε ασφαλή χώρο, όπως προβλέπεται για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, ωστόσο αρνήθηκε, δηλώνοντας ότι επιθυμεί να επιστρέψει στο σπίτι της. Της προτάθηκε επίσης η χρήση της εφαρμογής «Panic Button» για άμεση ειδοποίηση των αρχών σε περίπτωση νέου περιστατικού, την οποία όμως δεν δέχθηκε, καθώς δεν διαθέτει κινητή συσκευή.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα, παρά τη δυνατότητα προσφυγής σε ποινική διαμεσολάβηση, οι δύο πλευρές δεν επέλεξαν αυτή τη διαδικασία. Έτσι, η υπόθεση οδηγήθηκε κανονικά στο Αυτόφωρο, με αποτέλεσμα την καταδικαστική απόφαση. Παραμένει αβέβαιο αν μετά το πέρας της δίκης θα κινηθούν διαδικασίες διαζυγίου ή αν το ζευγάρι θα συνεχίσει να ζει υπό την ίδια στέγη.