Γιώργος Καραμίχος: «Είχε γραφτεί για μένα σε περιοδικό ότι θα πεθάνω στην ψάθα»

Ο ηθοποιός Γιώργος Καραμίχος, με αφορμή τη συμμετοχή του στη θεατρική παράσταση «Vanya», παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωινό ΣΚ», όπου μίλησε για την πορεία του στην υποκριτική και πτυχές της προσωπικής του ζωής.

Ανέφερε πως προτιμά να απορρίπτει προτάσεις που δεν τον εκφράζουν, ακόμα κι αν αυτές είναι δημοφιλείς.

Όσον αφορά την προσωπική του ζωή, αποκάλυψε πως δεν έχει τηλεόραση στο σπίτι του, καθώς θεωρεί ότι μπορεί να γίνει εθιστική και γεμάτη με περιττές πληροφορίες και κουτσομπολιά.

Το πιο σοκαριστικό σχόλιο που έχει διαβάσει για τον εαυτό του ήταν σε ένα γνωστό περιοδικό, όπου του εύχονταν να πεθάνει στην ψάθα.

«Πλέον δε λέω όχι για τίποτα. Το τι έχω ακούσει σε αυτή τη ζωή… Δεν έχω δει τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, δεν έχω τηλεόραση σπίτι μου. Ο λόγος που δεν έχω τηλεόραση είναι γιατί αν την ανοίξω, τα κολλήσω. Δε μου λείπουν ούτε οι ειδήσεις, ούτε οι διαφημίσεις, ούτε η μπουρδολογία, γιατί έχει πολύ μπουρδολογία και πολύ κουτσομπολιό. Το χειρότερο που έχει γραφτεί για μένα, είναι σε ένα πολύ γνωστό περιοδικό, ότι μου εύχονται να πεθάνω στην ψάθα».