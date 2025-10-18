Άνδρας διαγνώστηκε με απειλητικό για τη ζωή απόστημα εγκεφάλου – Είχε αγνοήσει ένα απλό σύμπτωμα μόλυνσης

Σταματίνα Στίνη

Σε πρώτο πρόσωπο

Άνδρας διαγνώστηκε με απειλητικό για τη ζωή απόστημα εγκεφάλου – Είχε αγνοήσει ένα απλό σύμπτωμα μόλυνσης
Πηγή φωτογραφίας: unsplash

Πόσες φορές έχουμε αγνοήσει έναν πονοκέφαλο ή μια μικρή ασυμμετρία στο πρόσωπο θεωρώντας τα ακίνδυνα; Κι όμως, κάποια από τα πιο αθώα συμπτώματα μπορεί να κρύβουν σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή παθήσεις. Ο Graham Bell είναι ζωντανός σήμερα χάρη στην παρατηρητικότητα της συζύγου του και την άμεση αντίδραση των γιατρών. Μέσα από την προσωπική του ιστορία, αναδεικνύεται η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης.

Πατέρας 31 ετών που διαγνώστηκε με καρκίνο του παχέος εντέρου αποκαλύπτει: «Αυτό είναι το No1 σύμπτωμα που δεν πρέπει να αγνοήσετε»

Μια απλή έξοδος… κατέληξε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση εγκεφάλου

Ο 61χρονος Graham Bell από το Wirral της βόρειας Αγγλίας είναι σήμερα ζωντανός χάρη στη γρήγορη αντίδραση των γιατρών και στην παρατηρητικότητα της συζύγου του, Sue.

Το ζευγάρι ετοιμαζόταν για μια απλή ημερήσια εκδρομή, όταν η Sue παρατήρησε ότι το πρόσωπο του Graham είχε «πέσει» από τη μία πλευρά και εκείνος παραπονιόταν για έντονο πονοκέφαλο.

Αθλητής διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο ύστερα από επιληπτική κρίση που υπέστη στον ύπνο του – «Φοβήθηκα πολύ εκείνη τη στιγμή»

Αμέσως τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου αρχικά αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκεφαλικού, αλλά οι εξετάσεις αποκάλυψαν κάτι πολύ πιο σοβαρό: έναν όγκο στον εγκέφαλο, που αποδείχθηκε ότι ήταν απόστημα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Walton Centre NHS Foundation Trust, του νοσοκομείου στο Λίβερπουλ όπου νοσηλεύτηκε, οι εξετάσεις έδειξαν ότι ο Graham είχε απόστημα 3 εκατ. στον εγκέφαλό του. Η πρώτη χειρουργική επέμβαση για να αποστραγγιστεί το απόστημα ήταν επιτυχής και ο ασθενής παρουσίασε άμεση βελτίωση.

«Ήταν πολλές οι πληροφορίες για να τις επεξεργαστώ σε τόσο λίγο χρόνο. Είχα την οικογένειά μου δίπλα μου, αλλά νομίζω ότι όλοι είχαμε σοκαριστεί. Ήμουν άρρωστος και το πιο σημαντικό ήταν να βρούμε γρήγορα τι συνέβαινε», είπε ο Graham.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε – Εμφάνισε σηψαιμία και χρειάστηκε δεύτερη επέμβαση

«Η κατάσταση του Graham είχε ήδη επιδεινωθεί αρκετά. Το ασθενοφόρο μας μετέφερε στο Walton Centre και από τη στιγμή που φτάσαμε, ήξερα ότι ήταν κάτι σοβαρό. Τον ετοίμασαν αμέσως για το χειρουργείο. Η ομάδα ήταν εξαιρετικά έμπειρη, αλλά ήταν προφανές ότι ο χρόνος ήταν κρίσιμος», είπε η Sue.

Παρά την αρχική επιτυχία, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ο ασθενής είχε αναπτύξει σηψαιμία και χρειάστηκε δεύτερη χειρουργική επέμβαση.

Η μόλυνση ξεκίνησε από… ραγισμένο δόντι

Οι γιατροί εντόπισαν την πηγή της λοίμωξης: ένα ραγισμένο δόντι. Ο ίδιος ο Graham δεν είχε καν καταλάβει ότι υπήρχε πρόβλημα. «Δεν είχα πόνο ούτε πρήξιμο στο στόμα, οπότε δεν υπήρχε κανένα σημάδι ότι κάτι δεν πήγαινε καλά», δήλωσε.

«Με μετέφεραν ξανά στο χειρουργείο για δεύτερη αποστράγγιση και μου χορήγησαν υψηλές δόσεις αντιβιοτικών. Οι γιατροί έψαχναν να καταλάβουν τι συμβαίνει και εντόπισαν πως η λοίμωξη ξεκίνησε από το δόντι».

Έξι εβδομάδες ανάρρωσης και μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή

Ο Graham παρέμεινε έξι εβδομάδες στο Walton Centre, όπου και αναρρώνει με τη φροντίδα της ιατρικής ομάδας. Αν και έχει ακόμη δρόμο μπροστά του, τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του νιώθουν ευγνωμοσύνη που η κατάσταση εντοπίστηκε και αντιμετωπίστηκε έγκαιρα.

 

 

