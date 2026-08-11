Μυστήριο στις Σέρρες: Η νεκροψία θα ρίξει φως στην αιτία θανάτου του 66χρονου – Στα κρατητήρια ο αδελφός και ο ανιψιός του

Παραμένει το θρίλερ στις Σέρρες με τον 66χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός την Κυριακή μέσα στο σπίτι του, στα Ίβηρα, μία υπόθεση που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία. Φως στην αιτία θανάτου του 66χρονου αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένονται σήμερα, και θα είναι καθοριστικά για την πορεία της υπόθεσης.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Infonews24, παρατάθηκε η κράτηση του αδελφού και του ανιψιού του 66χρονου, οι οποίοι παραμένουν στα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών, μέχρι την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής διαδικασίας, όπως αποφάσισε ο εισαγγελέας Σερρών, όταν οι δύο άνδρες πέρασαν το κατώφλι του δικαστικού μεγάρου.

Οι δύο συγγενείς του θύματος προσήχθησαν από τις Αρχές και ανακρίθηκαν την Κυριακή, ενώ την Δευτέρα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, μετά την μήνυση που είχε καταθέσει σε βάρος τους ο 66χρονος το περασμένο Σάββατο, 8 Αυγούστου, για ενδοοικογενειακή βία.

Η καταγγελία για ξυλοδαρμό

Ο 66χρονος, ο οποίος ήταν κάτοικος Γερμανίας και καταγόταν από τα Ίβηρα, εντοπίστηκε νεκρός μέσα σπίτι του, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών, που ξεκίνησαν τις έρευνες για να εξακριβώσουν τι συνέβη.

Η υπόθεση τέθηκε από την πρώτη στιγμή στο «μικροσκόπιο» των αρχών, με δεδομένο ότι είχε προηγηθεί καταγγελία του εκλιπόντος για ξυλοδαρμό σε βάρος των δύο συγγενικών του προσώπων, στο φόντο έντονων διαφωνιών για κληρονομικά ζητήματα, όπως μεταδίδει το lionnews.gr.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του, παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί στα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές αναμένουν το επίσημο πόρισμα του ιατροδικαστή, το οποίο και θα καθορίσει τη μετέπειτα πορεία της υπόθεσης και τη νομική μεταχείριση των εμπλεκομένων.