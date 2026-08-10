Θρίλερ στις Σέρρες με 66χρονο νεκρό – Είχε καταγγείλει ενδοοικογενειακή βία

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Κοινωνία

Σέρρες, δικαστήρια
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Νεκρός βρέθηκε  στην περιοχή Ίβηρα του δήμου Βισαλτίας, στις Σέρρες, 66χρονος άνδρας κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Σύμφωνα με το ThessPost.gr, ο άνδρας ήταν μόνιμος κάτοικος Γερμανίας. Πριν από μόλις μερικά εικοσιτετράωρα ταξίδεψε στην Ελλάδα και στο χωριό του για το καλοκαίρι, όπου το απόγευμα της Κυριακής εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του.

Είχε κάνει καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο άνδρας πριν από μερικές ώρες έκανε καταγγελία στην αστυνομία για ενδοοικογενειακή βία.

Στο σημείο πήγε και ιατροδικαστής. Για την ώρα, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά για τον θάνατο του άνδρα.

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