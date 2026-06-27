Προσάραξη πλοίου έξω από το λιμάνι της Μήλου εξαιτίας… μπλακ άουτ – Ταλαιπωρία για 1.246 επιβάτες, δείτε βίντεο αναγνώστη

Το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Κίσσαμος» προσάραξε σε αβαθή κοντά στο λιμάνι του Αδάμαντα στη Μήλο, έπειτα από αιφνίδιο μπλακάουτ που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου..

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 3 το πρωί, ενώ το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Μήλος – Σούδα. Η διακοπή ηλεκτροδότησης προκάλεσε τεχνικό πρόβλημα, με αποτέλεσμα το πλοίο να προσαράξει σε αβαθή, σε μικρή απόσταση από το λιμάνι του Αδάμαντα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Στο πλοίο επιβαίνουν 1.246 επιβάτες και 108 μέλη του πληρώματος.

Τι ανέφεραν επιβάτες του πλοίου

Επιβάτης του πλοίου μιλώντας στην ΕΡΤ περιέγραψε ότι οι ταξιδιώτες ενημερώθηκαν από τα μεγάφωνα για τεχνική βλάβη. «Μας ενημέρωσαν για ένα τεχνικό πρόβλημα του πλοίου. Έγινε μπλακάουτ και βγήκαμε έξω κάποιοι επιβάτες. Είδαμε ότι βρισκόμασταν δίπλα σε μια βραχονησίδα και μας είπαν ότι θα γίνει άφιξη στο λιμάνι της Μήλου», ανέφερε.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Έχουμε φτάσει έξω από το λιμάνι της Μήλου και περιμένουμε το Λιμενικό να κάνει την επιθεώρηση για το πρόβλημα. Παραμένουμε όλοι στο πλοίο».

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια της βλάβης που οδήγησε στην προσάραξη. Παράλληλα, αναμένεται η ολοκλήρωση των ελέγχων, προκειμένου να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα για την ασφαλή αποβίβαση των επιβατών και τη συνέχιση του δρομολογίου.