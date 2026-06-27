Μουντιάλ 2026: Ιστορική πρόκριση για το Πράσινο Ακρωτήρι στους «32» – Εκτός Ουρουγουάη και Σαουδική Αραβία

Το Πράσινο Ακρωτήρι εξασφάλισε την πρόκρισή του στη φάση των «32» του Μουντιάλ, στην παρθενική του συμμετοχή στη διοργάνωση, μετά το 0-0 με τη Σαουδική Αραβία για την τελευταία αγωνιστική του 8ου ομίλου.

Η ομάδα του Πέδρο Μπρίτο ολοκλήρωσε τη φάση των ομίλων με τρεις ισοπαλίες και τερμάτισε στη δεύτερη θέση, πίσω από την Ισπανία, η οποία συγκέντρωσε 7 βαθμούς μετά τη νίκη της με 1-0 επί της Ουρουγουάης. Αντίθετα, η ομάδα του Μαρσέλο Μπιέλσα και η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη έμειναν εκτός συνέχειας, καθώς ο 8ος όμιλος δεν θα δώσει μία από τις καλύτερες τρίτες ομάδες.

Το νησιωτικό κράτος του Ατλαντικού Ωκεανού, με πληθυσμό περίπου μισό εκατομμύριο κατοίκους, συνεχίζει την πορεία του στη διοργάνωση και θα αντιμετωπίσει την παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι στις 4 Ιουλίου, στη 01:00.

Το ματς

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ, με τις δύο ομάδες να δημιουργούν ορισμένες καλές στιγμές, αλλά να μην βρίσκουν τον δρόμο προς τα δίχτυα. Η Σαουδική Αραβία απείλησε πρώτη στο 17ο λεπτό, όταν ο Αλ Νταουσαρί υποδέχθηκε την μπάλα έπειτα από σέντρα από τα δεξιά. Ο Βάγκνερ Πίνα έβαλε καθοριστική προβολή και απομάκρυνε πριν η φάση γίνει πιο επικίνδυνη.

Το Πράσινο Ακρωτήρι απάντησε στο 22ο λεπτό, όταν ο Γουίλι Σεμέδο έκανε ατομική ενέργεια από τα δεξιά, μπήκε στην περιοχή και επιχείρησε χαμηλό σουτ. Ο Αλ Οβαΐς αντέδρασε σωστά και απέκρουσε σε κόρνερ.

Ο ίδιος παίκτης δοκίμασε ξανά την τύχη του στο 42ο λεπτό με δυνατό σουτ στην κίνηση, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, η Σαουδική Αραβία πλησίασε στο γκολ, όταν ο Κανό πήρε ανενόχλητος την κεφαλιά μετά από γύρισμα. Ο Βοζίνια βρέθηκε σε σωστή θέση και μπλόκαρε σταθερά.

Το Πράσινο Ακρωτήρι μπήκε πιο δραστήρια στο δεύτερο ημίχρονο και δημιούργησε διαδοχικές ευκαιρίες. Στο 48ο λεπτό, ο Μοντέιρο επιχείρησε σουτ λίγο έξω από την περιοχή και ανάγκασε τον Αλ Οβαΐς σε νέα επέμβαση. Δύο λεπτά αργότερα, ο Βάγκνερ Πίνα δοκίμασε μακρινό σουτ με το αριστερό, με την μπάλα να περνά λίγο δίπλα από την εστία.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα μέχρι εκείνο το σημείο ήρθε στο 75ο λεπτό. Το Πράσινο Ακρωτήρι έφυγε στην αντεπίθεση, ο Ντουάρτε βρέθηκε τετ α τετ με τον Αλ Οβαΐς, όμως ο τερματοφύλακας της Σαουδικής Αραβίας απέκρουσε με τα πόδια και παραχώρησε κόρνερ.

Η ομάδα του Πέδρο Μπρίτο συνέχισε να πιέζει και στο 86ο λεπτό άγγιξε ξανά το γκολ, σε φάση διαρκείας μέσα στην περιοχή. Ούτε ο Βάγκνερ Πίνα ούτε ο Γκάρι Ροντρίγκες κατάφεραν να νικήσουν την αντίπαλη άμυνα, με τη διπλή ευκαιρία να μένει ανεκμετάλλευτη.

Το τελικό 0-0 έδωσε στο Πράσινο Ακρωτήρι τον βαθμό που χρειαζόταν για να προκριθεί στην επόμενη φάση. Η Ισπανία και το Πράσινο Ακρωτήρι πήραν τα δύο εισιτήρια του 8ου ομίλου, ενώ η Ουρουγουάη και η Σαουδική Αραβία ολοκλήρωσαν την παρουσία τους στη διοργάνωση.