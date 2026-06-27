Μουντιάλ 2026: Η Ισπανία νίκησε 1-0 την Ουρουγουάη και προκρίθηκε, ως πρώτη, στους «32» – Δείτε το γκολ

Η Ισπανία επικράτησε 1-0 της Ουρουγουάης στη Γουαδαλαχάρα και προκρίθηκε ως πρώτη στους «32» του Μουντιάλ. Ο Αλεχάντρο Μπαένα πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, ενώ ο Φερνάντο Μουσλέρα υπέπεσε σε νέο λάθος και αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο.

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Αθλητισμός

Ισπανία, Ουρουγουάη, Μουντιάλ 2026
AP
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Η Ισπανία νίκησε 1-0 την Ουρουγουάη στη Γουαδαλαχάρα και εξασφάλισε την πρόκρισή της ως πρώτη στους «32» του Μουντιάλ. Η ομάδα του Μαρσέλο Μπιέλσα γνώρισε την ήττα και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με δέκα παίκτες, μετά την αποβολή του Κονούμπιο στο 90+4’.

Το μοναδικό γκολ του αγώνα πέτυχε ο Αλεχάντρο Μπαένα στο 42ο λεπτό. Ο Ισπανός μέσος ολοκλήρωσε με σουτ μια φάση διαρκείας για την ομάδα του, την ώρα που οι Ουγκάρτε και Γιαμάλ βρίσκονταν στο έδαφος. Ο Φερνάντο Μουσλέρα δεν κατάφερε να ελέγξει την μπάλα, η οποία κατέληξε στα δίχτυα της εστίας του.

Το λάθος του 40χρονου τερματοφύλακα της Εστουντιάντες ήταν το τέταρτο διαδοχικό του στη διοργάνωση, με ισάριθμα γκολ εις βάρος της Ουρουγουάης. Ο Μπιέλσα αποφάσισε να τον αντικαταστήσει στην ανάπαυλα, με τον Ρότσετ να παίρνει τη θέση του στο 46ο λεπτό.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε ουσιαστικά. Η Ισπανία διατήρησε τον έλεγχο και έφτασε πιο κοντά σε δεύτερο γκολ από την Ουρουγουάη στην ισοφάριση. Στις καθυστερήσεις, ο Φεράν Τόρες είχε σημαντική ευκαιρία, όμως το σουτ του σταμάτησε στο δοκάρι και η μπάλα κατέληξε άουτ.

Διαιτητής: Ισμαίλ Ίλφαθ (ΗΠΑ)
Κίτρινες : Σανάμπρια, Βαρέλα, Ντε λα Κρους-Μπαένα
Κόκκινη: Κανόμπιο
ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ (Μαρσέλο Μπιέλσα): Μουσλέρα (46′ Ρότσετ), Κάσερες, Βαρέλα, Ολιβέρα, Ουγκάρτε (45′ Ντε λα Κρους), Μπεντανκούρ, Βαλβέρδε (56′ Βίνιας), Κανόμπιο, Αραούχο, Σανάμπρια (70′ Ροντρίγκες), Νούνιες
ΙΣΠΑΝΙΑ (Λουίς ντε λα Φουέντε): Σιμόν, Γιορέντε, Λαπόρτ, Κουμπαρσί, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Μερίνο (60′ Όλμο), Πέδρι (60′ Φαμπιάν Ρουίθ), Μπαένα (66′ Πίνο), Γιαμάλ (76′ Φεράν Τόρες), Ογιαρθάμπαλ (76′ Νίκο Γουίλιαμς)

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