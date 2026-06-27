Δραματικές ώρες στη Βενεζουέλα: 920 νεκροί από τους σεισμούς, μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό χιλιάδων αγνοουμένων – Συγκλονιστικά πλάνα από drones

Εικόνες βιβλικής καταστροφής στη Βενεζουέλα, με την κατάσταση να γίνεται όλο και πιο απελπιστική ώρα με την ώρα, καθώς τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν στα ερείπια κτιρίων που έχουν καταρρεύσει, τρεις ημέρες μετά τον διπλό σεισμό, γνωρίζοντας ότι ο χρόνος για τον εντοπισμό επιζώντων τελειώνει.

Τα πλάνα από drone που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, αποτυπώνοντας το μέγεθος της ανείπωτης τραγωδίας στη Βενεζουέλα. Λίγα μόλις εικοσιτετράωρα μετά τον φονικό διπλό σεισμό, οι εναέριες λήψεις από τη δοκιμαζόμενη Λα Γουάιρα -που βρέθηκε στο επίκεντρο της καταστροφής- δείχνουν ολόκληρες γειτονιές ισοπεδωμένες. Πολυκατοικίες έχουν μετατραπεί σε άμορφες μάζες από μπάζα και σίδερα, ενώ ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα έχουν κυριολεκτικά σβηστεί από τον χάρτη.

Οι αρχές ανακοίνωσαν το βράδυ της Παρασκευής ότι θα αποκλείσουν την πρόσβαση στη Λα Γκουάιρα, καθώς το χάος και η κυκλοφοριακή συμφόρηση άρχισαν να παρεμποδίζουν τις προσπάθειες αναζήτησης επιζώντων. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι όποιος επιθυμεί να εισέλθει θα πρέπει πλέον να ζητήσει επίσημη άδεια, ωστόσο παρείχαν ελάχιστες λεπτομέρειες σχετικά με το ποιος θα επιτρέπεται να μπει.

Οι πολίτες της Βενεζουέλας πήραν στα χέρια τους την επιχείρηση αναζήτησης των αγνοούμενων αγαπημένων τους προσώπων, επικαλούμενοι την έλλειψη κρατικών διασωστών, καθώς ο απολογισμός από τους σεισμούς της Τετάρτης ανέβηκε σε τουλάχιστον 920 νεκρούς και περισσότερους από 51.000 αγνοουμένους. Όπως αναφέρει το Associated Press, Οι άνθρωποι ανέφεραν ότι είδαν ελάχιστες κρατικές ομάδες διάσωσης στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, παρά το γεγονός ότι οι αρχές προβάλλουν την εικόνα μιας δυναμικής κυβερνητικής ανταπόκρισης. Οι οργανώσεις αρωγής θεωρούν ότι οι πρώτες 48 έως 72 ώρες αποτελούν κρίσιμο χρονικό ορόσημο για την ανάσυρση ζωντανών ανθρώπων, αν και αυτό το διάστημα μπορεί να παραταθεί εάν έχουν πρόσβαση σε τροφή και νερό.

«Κάθε άνθρωπος που σώζεται είναι ένα θαύμα», δήλωσε ο Χόρχε Ροντρίγκεζ (Jorge Rodríguez), πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης. «Δεν πρόκειται να κρύψουμε απολύτως τίποτα σχετικά με το μέγεθος αυτής της τραγωδίας».

Αγωνία από τις οικογένειες που περιμένουν να δουν αν επέζησαν οι συγγενείς τους

Στην πολιτεία της Λα Γκουάιρα, ακριβώς βόρεια της πρωτεύουσας, Καράκας, η Ναζαρέτ Χιμένες έκλαιγε με λυγμούς στον ώμο ενός αγαπημένου της προσώπου καθώς παρακολουθούσε τους γείτονες να χρησιμοποιούν σφυριά και ηλεκτρικά εργαλεία προσπαθώντας να κόψουν πλάκες σκυροδέματος σε ένα κτίριο που μετατράπηκε σε βουνό από μπάζα. Ήταν κυριευμένη από αγωνία καθώς περίμενε να δει αν τα αδέλφια της, τα ανίψια της και οι φίλοι της θα έβγαιναν ζωντανοί.

«Θεέ μου, πώς θα τους βγάλουμε από εκεί;» ψιθύρισε η Χιμένες. «Απευθύνουμε έκκληση για βοήθεια στην κυβέρνηση και σε χώρες όλου του κόσμου», είπε, ζητώντας μηχανήματα ικανά να μετακινήσουν κατεδαφισμένες κατασκευές. «Υπάρχουν ακόμα ζωντανοί άνθρωποι εκεί μέσα».

Κυβερνητικές δυνάμεις διένειμαν τρόφιμα και νερό σε επιζώντες στη Λα Γκουάιρα, και η υπηρεσιακή Πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκεζ δήλωσε ότι η κυβέρνησή της ανέλαβε πλήρη δράση κατά τη διάρκεια αυτών των «κρίσιμων ωρών για τη διάσωση ζωντανών ανθρώπων».

Η ίδια χαιρέτισε την άφιξη διεθνών διασωστών και ανθρωπιστικής βοήθειας. Ανέφερε ότι η Λα Γκουάιρα έχει στρατιωτικοποιηθεί και ότι περισσότερη βοήθεια βρίσκεται καθ’ οδόν, την ίδια στιγμή που οι κάτοικοι δήλωναν ότι αυτή αποτελεί απλώς ένα κλάσμα αυτού που χρειάζονται.

Η καταστροφή αποτελεί μια τεράστια πρόκληση για τη Ροντρίγκεζ, την πρώην αντιπρόεδρο που ανέλαβε καθήκοντα τον Ιανουάριο μετά τη σύλληψη και την απομάκρυνση του τότε προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Βενεζουέλα αντιμετωπίζει οικονομική κατάρρευση για περισσότερο από μια δεκαετία, και πολλοί άνθρωποι απορρίπτουν τη νομιμότητα του πολιτικού κινήματος που εκπροσωπεί η Ροντρίγκεζ.

Ο αριθμός των νεκρών αναμενόταν να αυξηθεί, ενώ οι πολίτες ανέφεραν δεκάδες χιλιάδες αγνοουμένους σε ανεξάρτητες ψηφιακές βάσεις δεδομένων. Αυτά τα νούμερα πιθανότατα περιλαμβάνουν ανθρώπους που δεν έχουν επικοινωνήσει λόγω της έλλειψης σήματος στα κινητά τηλέφωνα, ενώ ορισμένες αναφορές ενδέχεται να είναι διπλότυπες.

Ο αριθμός των τραυματιών ξεπερνούσε τους 3.300 μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής, ενώ οι αρχές ανακοίνωσαν ότι διέσωσαν 243 άτομα.

Εκατομμύρια άνθρωποι σε κατάσταση σοκ

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης δήλωσε ότι έως και 6,76 εκατομμύρια άνθρωποι θα μπορούσαν να επηρεαστούν, εκ των οποίων περίπου 2 εκατομμύρια μόνο στο Καράκας. Η καταστροφή εντάθηκε από τη γρήγορη διαδοχή των σεισμών που είχαν μικρό εστιακό βάθος, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Η Λόις Πέις (Loyce Pace), περιφερειακή διευθύντρια του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού για την Αμερική, δήλωσε ότι «οι άνθρωποι εξακολουθούν να είναι τρομοκρατημένοι να επιστρέψουν σε αυτά που ήταν τα σπίτια τους».

Πράγματι, πολλοί συνέχισαν να κοιμούνται στον δρόμο. Ο Ομάρ Ρέγες δήλωσε ότι περίπου 20 μέλη της οικογένειάς του έχασαν τη ζωή τους. «Έχω μείνει μόνος μου σε αυτή τη ζωή», είπε ο Ρέγες, περπατώντας ανάμεσα στα ερείπια κάτω από τα οποία βρίσκονται θαμμένα δύο από τα παιδιά του.

Στην πόλη Μαικετία, οι άνθρωποι σχημάτιζαν ουρές έξω από καταστήματα και φαρμακεία, τα οποία τους εξυπηρετούσαν ένας προς έναν πίσω από κλειστές πόρτες. Κάποια στιγμή, μια γυναίκα μέσα στο πλήθος έπεσε στο έδαφος για να προστατεύσει μια συσκευασία με πάνες με το σώμα της, απελπισμένη να την κρατήσει.

Η κυκλοφορία και τα πλήθη των μοτοσικλετιστών παρεμπόδιζαν κατά διαστήματα τις προσπάθειες αναζήτησης. Μεξικανοί στρατιώτες και εθελοντές ζητούσαν επανειλημμένα σιωπή για να προσπαθήσουν να ακούσουν σημάδια ζωής κάτω από τα ερείπια, αλλά οι αναβάτες -πολίτες και ένστολοι- συνέχιζαν να κορνάρουν και να μαρσάρουν τις μηχανές τους, προκαλώντας την απογοήτευση των διασωστών.

Ορισμένοι άρχισαν να παίρνουν βασικά αγαθά, όπως χαρτί υγείας και τρόφιμα, από καταστήματα στην Κάτια Λα Μαρ, μια περιοχή που συνορεύει με το κύριο αεροδρόμιο της χώρας. Άλλοι περικύκλωσαν ένα φορτηγό, που διένεμε ψωμί και νερό, μέχρι που επενέβη ένας στρατιώτης. Το πάρκινγκ ενός φαρμακείου μετατράπηκε σε αυτοσχέδιο καταφύγιο με μουσαμάδες, αιώρες και σκηνές.

Λίγα μίλια μακρύτερα, η 28χρονη Γιουλέιντι Καντένας στεκόταν στην απέναντι πλευρά του δρόμου από ένα συγκρότημα εργατικών κατοικιών που είχε καταρρεύσει, ελπίζοντας ότι ο γιος της, η μητέρα της και ο αδελφός της θα ανασύρονταν ζωντανοί από τα ερείπια. Η ίδια είχε διαφύγει ξυπόλητη από ένα άλλο κτίριο την ώρα που κατέρρεε την Τετάρτη, για να διαπιστώσει στη συνέχεια ότι ο 12όροφος πύργος διαμερισμάτων της μητέρας της είχε ισοπεδωθεί.

«Ανέβηκα πάνω στα ερείπια και τους φώναξα να μου απαντήσουν, αλλά κανείς δεν το έκανε — ούτε ο αδελφός μου, ούτε ο γιος μου, ούτε η μητέρα μου», είπε η Καντένας.

Καθ’ οδόν η διεθνής βοήθεια

Οι αρχές της Βενεζουέλας δήλωσαν την Παρασκευή ότι 861 εθελοντές από το Μεξικό, τις ΗΠΑ, το Ελ Σαλβαδόρ, την Ελβετία, την Κολομβία και άλλες χώρες βρίσκονταν ήδη στη χώρα, ενώ αναμένονταν περισσότεροι και από αλλού.

Η υπηρεσιακή Πρόεδρος Ροντρίγκεζ δήλωσε ότι συνομίλησε την Παρασκευή με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, οι οποίοι επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να αποστείλουν ομάδες διάσωσης και εξοπλισμό παροχής βοήθειας.