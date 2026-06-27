Βενεζουέλα: Αποδοκιμασίες κατά της Ντέλσι Ροδρίγκες στο Καράκας μετά τους σεισμούς

Συγγενείς εγκλωβισμένων αποδοκίμασαν την Ντέλσι Ροδρίγκες κατά την επίσκεψή της σε περιοχή του Καράκας που επλήγη από τους πρόσφατους σεισμούς. Ο επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 920 νεκρούς και 3.360 τραυματίες, ενώ περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι αγνοούνται.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Reuters
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έντονες αποδοκιμασίες δέχθηκε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, από συγγενείς εγκλωβισμένων, κατά την επίσκεψή της σε περιοχή του Καράκας που επλήγη από τους πρόσφατους σεισμούς.
  • Συγγενείς εγκλωβισμένων την αποδοκίμασαν και κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι «δεν κάνει τίποτα για τον λαό».
  • Ο τελευταίος επίσημος απολογισμός της κυβέρνησης κάνει λόγο για τουλάχιστον 920 νεκρούς και 3.360 τραυματίες, με φόβους για σημαντική αύξηση καθώς αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Έντονες αποδοκιμασίες δέχθηκε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, από συγγενείς εγκλωβισμένων, κατά την επίσκεψή της σε περιοχή του Καράκας που επλήγη από τους πρόσφατους σεισμούς, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Η Ντέλσι Ροδρίγκες επισκέφθηκε εύπορη συνοικία της πρωτεύουσας, κοντά σε κτίριο που κατέρρευσε την Τετάρτη. Εκεί, συγγενείς εγκλωβισμένων την αποδοκίμασαν και κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι «δεν κάνει τίποτα για τον λαό».

«Αρκετά με την πολιτική εκστρατεία εν μέσω μιας τραγωδίας όπως αυτή που βιώνουμε», φώναξαν προς την Ντέλσι Ροδρίγκες.

Φόβοι για αύξηση του αριθμού των νεκρών

Ο τελευταίος επίσημος απολογισμός της κυβέρνησης κάνει λόγο για τουλάχιστον 920 νεκρούς και 3.360 τραυματίες. Ωστόσο, οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί σημαντικά, καθώς αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

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