Βενεζουέλα: Αποδοκιμασίες κατά της Ντέλσι Ροδρίγκες στο Καράκας μετά τους σεισμούς

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Έντονες αποδοκιμασίες δέχθηκε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, από συγγενείς εγκλωβισμένων, κατά την επίσκεψή της σε περιοχή του Καράκας που επλήγη από τους πρόσφατους σεισμούς, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Η Ντέλσι Ροδρίγκες επισκέφθηκε εύπορη συνοικία της πρωτεύουσας, κοντά σε κτίριο που κατέρρευσε την Τετάρτη. Εκεί, συγγενείς εγκλωβισμένων την αποδοκίμασαν και κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι «δεν κάνει τίποτα για τον λαό».

«Αρκετά με την πολιτική εκστρατεία εν μέσω μιας τραγωδίας όπως αυτή που βιώνουμε», φώναξαν προς την Ντέλσι Ροδρίγκες.

Φόβοι για αύξηση του αριθμού των νεκρών

Ο τελευταίος επίσημος απολογισμός της κυβέρνησης κάνει λόγο για τουλάχιστον 920 νεκρούς και 3.360 τραυματίες. Ωστόσο, οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί σημαντικά, καθώς αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP