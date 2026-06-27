Στέιτ Ντιπάρμεντ: Η συμφωνία Ισραήλ – Λιβάνου θέτει τον οδικό χάρτη για τον τερματισμό του κύκλου της σύγκρουσης

Ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, Τόμι Πίγκοτ, χαρακτήρισε την τριμερή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Λιβάνου ως πλαίσιο που «προσφέρει μια σαφή πορεία» προς την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Μιλώντας στο Al Jazeera, ο Πίγκοτ δήλωσε ότι η συμφωνία στοχεύει στον τερματισμό του «κύκλου της ατελείωτης σύγκρουσης». Ο ίδιος ανέφερε ότι το πλαίσιο προβλέπει την αποκατάσταση της κυριαρχίας της λιβανικής κυβέρνησης, ενώ παράλληλα διασφαλίζει την ασφάλεια του Ισραήλ.

Η ενίσχυση της λιβανικής κυβέρνησης

Ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν προσηλωμένες στην ενίσχυση των δυνατοτήτων της κυβέρνησης του Λιβάνου.

Όπως εξήγησε, η συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία πιλοτικών ζωνών, στις οποίες ο λιβανικός στρατός θα αρχίσει να επαναφέρει τον κρατικό έλεγχο. Ο Πίγκοτ πρόσθεσε ότι, όταν διαπιστωθεί πως έχει απομακρυνθεί η απειλή για το Ισραήλ, οι ισραηλινές δυνάμεις θα επιστρέψουν στα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορά τους.

Η συμφωνία, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, επιδιώκει να δημιουργήσει ένα σταδιακό πλαίσιο αποκλιμάκωσης, με βασικό άξονα την ενίσχυση των κρατικών θεσμών του Λιβάνου και τη μείωση της έντασης στα σύνορα με το Ισραήλ.

Πηγή: Al Jazeera