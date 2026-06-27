Στέιτ Ντιπάρμεντ: Η συμφωνία Ισραήλ – Λιβάνου θέτει τον οδικό χάρτη για τον τερματισμό του κύκλου της σύγκρουσης

Ο Τόμι Πίγκοτ ανέφερε ότι η τριμερής συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Λιβάνου προβλέπει την ενίσχυση της λιβανικής κυβέρνησης, τη δημιουργία πιλοτικών ζωνών ελέγχου και την επιστροφή των ισραηλινών δυνάμεων στα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα, εφόσον απομακρυνθεί η απειλή για το Ισραήλ.

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Διεθνή Νέα

state department
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ, χαρακτήρισε την τριμερή συμφωνία ΗΠΑ-Ισραήλ-Λιβάνου ως πλαίσιο που «προσφέρει μια σαφή πορεία» προς την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.
  • Η συμφωνία στοχεύει στον τερματισμό του «κύκλου της ατελείωτης σύγκρουσης», προβλέποντας την αποκατάσταση της κυριαρχίας της λιβανικής κυβέρνησης και διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια του Ισραήλ.
  • Το πλαίσιο περιλαμβάνει τη δημιουργία πιλοτικών ζωνών για την επαναφορά του κρατικού ελέγχου από τον λιβανικό στρατό, με τις ισραηλινές δυνάμεις να επιστρέφουν στα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορά τους μόλις απομακρυνθεί η απειλή.

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Ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, Τόμι Πίγκοτ, χαρακτήρισε την τριμερή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Λιβάνου ως πλαίσιο που «προσφέρει μια σαφή πορεία» προς την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Μιλώντας στο Al Jazeera, ο Πίγκοτ δήλωσε ότι η συμφωνία στοχεύει στον τερματισμό του «κύκλου της ατελείωτης σύγκρουσης». Ο ίδιος ανέφερε ότι το πλαίσιο προβλέπει την αποκατάσταση της κυριαρχίας της λιβανικής κυβέρνησης, ενώ παράλληλα διασφαλίζει την ασφάλεια του Ισραήλ.

Η ενίσχυση της λιβανικής κυβέρνησης

Ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν προσηλωμένες στην ενίσχυση των δυνατοτήτων της κυβέρνησης του Λιβάνου.

Όπως εξήγησε, η συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία πιλοτικών ζωνών, στις οποίες ο λιβανικός στρατός θα αρχίσει να επαναφέρει τον κρατικό έλεγχο. Ο Πίγκοτ πρόσθεσε ότι, όταν διαπιστωθεί πως έχει απομακρυνθεί η απειλή για το Ισραήλ, οι ισραηλινές δυνάμεις θα επιστρέψουν στα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορά τους.

Η συμφωνία, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, επιδιώκει να δημιουργήσει ένα σταδιακό πλαίσιο αποκλιμάκωσης, με βασικό άξονα την ενίσχυση των κρατικών θεσμών του Λιβάνου και τη μείωση της έντασης στα σύνορα με το Ισραήλ.

Πηγή: Al Jazeera

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