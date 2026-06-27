Σκόπελος: Συνελήφθη 28χρονος έπειτα από καταγγελία 19χρονης για βιασμό – Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Δευτέρα

Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 28χρονος που συνελήφθη στη Σκόπελο, μετά την καταγγελία 19χρονης συναδέλφου του για βιασμό. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, ενώ ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά την κατηγορία.

Σύμφωνα με το taxydromos.gr, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Τετάρτης. Η 19χρονη υποστήριξε στις αρχές ότι ο κατηγορούμενος εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία της, καθώς είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, και προχώρησε σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της.

Το χρονικό της καταγγελίας

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η 19χρονη βρισκόταν στη Σκόπελο για εποχική εργασία. Μετά από νυχτερινή έξοδο, κατά την οποία είχε καταναλώσει αλκοόλ, πήγε στο σπίτι του συντρόφου της, με σκοπό να τον περιμένει.

Ο σύντροφός της συγκατοικεί με τον 28χρονο κατηγορούμενο. Αργότερα, ο ίδιος την ενημέρωσε ότι δεν θα επέστρεφε στο διαμέρισμα εκείνο το βράδυ.

Η 19χρονη παρέμεινε στο σπίτι και αποκοιμήθηκε, καθώς βρισκόταν σε κατάσταση μέθης. Όπως κατήγγειλε στις αρχές, όταν ξύπνησε, διαπίστωσε ότι τα ρούχα της ήταν αναστατωμένα και δεν βρίσκονταν στη θέση που θυμόταν. Η ίδια ανέφερε ότι, λόγω της επήρειας του αλκοόλ, δεν μπορούσε να ανακαλέσει με σαφήνεια όσα είχαν συμβεί κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η σύλληψη και η θέση του κατηγορουμένου

Η 19χρονη υπέβαλε μήνυση, με αποτέλεσμα οι αστυνομικές αρχές να προχωρήσουν στη σύλληψη του 28χρονου. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για βιασμό σε βαθμό κακουργήματος.

Ο 28χρονος αρνείται την κατηγορία. Μέσω του συνηγόρου του, υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε βιασμός και ισχυρίζεται ότι, όταν ενημερώθηκαν πως ο συγκάτοικός του και σύντροφος της 19χρονης δεν θα επέστρεφε στο σπίτι, της ζήτησε να αποχωρήσει από το διαμέρισμα.

Οι επόμενες κινήσεις των αρχών

Οι αρμόδιες αρχές έχουν διατάξει εργαστηριακό έλεγχο στον ρουχισμό της 19χρονης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει βιολογικό υλικό, όπως DNA. Παράλληλα, η νεαρή αναμένεται να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση.

Ο κατηγορούμενος παραμένει υπό κράτηση μέχρι την απολογία του. Η αστυνομική και δικαστική έρευνα συνεχίζεται, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.