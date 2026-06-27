Αγρίνιο: Μηχανοκίνητη πορεία αγροτών στην πλατεία για το κόστος παραγωγής και τις καθυστερήσεις πληρωμών

Οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας πραγματοποίησαν μηχανοκίνητη πορεία στο Αγρίνιο την Παρασκευή 26/6/2026, έπειτα από κάλεσμα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων (ΟΑΣ), διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις καθυστερήσεις στις πληρωμές και τα προβλήματα στο αρδευτικό δίκτυο. Η πορεία κατέληξε στην κεντρική πλατεία της πόλης, επαναλαμβάνοντας το αίτημα για άμεσες παρεμβάσεις και λύσεις στον αγροτικό κόσμο.

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Οι αγρότες υποστηρίζουν ότι έχουν καθυστερήσει οι πληρωμές
Πηγή: Agriniosite
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με μηχανοκίνητη πορεία στους δρόμους του Αγρινίου συνεχίζονται το απόγευμα της Παρασκευής 26/6/2026, οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις των αγροτών της Αιτωλοακαρνανίας, έπειτα από κάλεσμα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων (ΟΑΣ).
  • Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε η διέλευση των τρακτέρ έξω από το κτίριο όπου συνεδρίαζε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου, την ώρα που στην ημερήσια διάταξη βρισκόταν η συζήτηση θεμάτων που αφορούν τον πρωτογενή τομέα.
  • Οι αγρότες διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις καθυστερήσεις στις πληρωμές και τις περικοπές στις ενισχύσεις, ζητώντας ουσιαστικά μέτρα στήριξης του πρωτογενούς τομέα.

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Με μηχανοκίνητη πορεία στους δρόμους του Αγρινίου συνεχίζονται το απόγευμα της Παρασκευής 26/6/2026, οι κινητοποιήσεις των αγροτών της Αιτωλοακαρνανίας, έπειτα από κάλεσμα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων (ΟΑΣ).

Στην πορεία συμμετέχουν έντεκα τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, τα οποία ξεκίνησαν από τον χώρο των παλαιών σφαγείων και κινήθηκαν προς το κέντρο της πόλης, μεταφέροντας το μήνυμα ότι οι διεκδικήσεις του αγροτικού κόσμου παραμένουν ανοιχτές.

Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε η διέλευση των τρακτέρ έξω από το κτίριο όπου συνεδρίαζε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου, την ώρα που στην ημερήσια διάταξη βρισκόταν η συζήτηση θεμάτων που αφορούν τον πρωτογενή τομέα.

Οι αγρότες διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις καθυστερήσεις στις πληρωμές και τις αποζημιώσεις, τις περικοπές στις ενισχύσεις, αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καλλιέργειες λόγω των ελλείψεων στο αρδευτικό δίκτυο. Παράλληλα, ζητούν ουσιαστικά μέτρα στήριξης του πρωτογενούς τομέα, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη για παραγωγούς και κτηνοτρόφους.

Η μηχανοκίνητη πορεία ολοκληρώνεται στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, όπου οι συμμετέχοντες επαναλαμβάνουν το αίτημά τους για άμεσες παρεμβάσεις και λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος.

Πηγή: Agriniosite.gr

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