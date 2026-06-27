Μουντιάλ 2026: Η Σενεγάλη διέσυρε το Ιράκ και περιμένει – Δείτε τα γκολ

Νίκη με διαφορά χρειαζόταν η Σενεγάλη στον τελευταίο αγώνα της για τον 9ο όμιλο του Μουντιάλ και τα κατάφερε πανηγυρικά! Οι Αφρικανοί συνέτριψαν 5-0 το Ιράκ στο Τορόντο, πήραν τους πρώτους 3 βαθμούς τους στη διοργάνωση, αλλά αυτοί αναμένεται να αποδειχθούν αρκετοί στην «κούρσα» για τους καλύτερους τρίτους, καθώς η διαφορά τερμάτων της Σενεγάλης (8-6 γκολ) είναι η υψηλότερη.

Η αλήθεια είναι ότι οι συγκυρίες ευνόησαν τα μέγιστα την ομάδα του Πάπε Τιό που πριν συμπληρωθεί το πρώτο τέταρτο βρέθηκε μπροστά στο σκορ και με αριθμητικό πλεονέκτημα. Στο 4΄ ο Αμπντουλαγέ Σεκ εκτέλεσε το κόρνερ και ο Χαμπίμπ Ντιαρά με κεφαλιά έγραψε το 1-0. Λίγο αργότερα ο Σουλάκα ανέτρεψε τον Μανέ ο οποίος βρισκόταν σε προφανή θέση για γκολ, λίγο έξω από την περιοχή του Ιράκ. Κόκκινη κάρτα, μετά από εξέταση VAR στο 13, για τον αμυντικό του Ιράκ και ο δρόμος της πρόκρισης ήταν πλέον ορθάνοιχτος για τους Σενεγαλέζους.

Στο 56΄ ο Ισμαϊλα Σαρ πέτυχε το 2-0 σκοράροντας για 3ο συνεχόμενο ματς. Μετά σήμανε η ώρα του Παπέ Γκουέι ο οποίος μπήκε ως αλλαγή στο 56΄ και πέτυχε δύο καταπληκτικά γκολ στο 59΄ και το 71΄ αφήνοντας το αποτύπωμά του στο ματς. Στο 81΄ ακόμα ένα θεαματικό γκολ πέτυχε ο Εντιαγέ για να σφραγίσει το τελικό 5-0 που αποτελεί την ευρύτερη νίκη της Σενεγάλης σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου.

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Διαιτητής: Άντονι Τέιλορ (Αγγλία)

Κίτρινες : Γκουέι, Σεκ – Αλαμαρί, Ντόσκι

Κόκκινη: Σουλάκα (13΄)

ΣΕΝΕΓΑΛΗ (Πάπε Τιό): Ντιό, Σεκ, Τζέικομπς, Ντιατά, Νιακατέ, Γκείγ, Λαμίν Καμαρά (56΄ Τζάκσον), Ντιαρά (56΄ Παπέ Γκουέι), Μανέ, Σαρ (81΄ Ντιαό), Μπαγέ (56΄ Εντιαγέ)

ΙΡΑΚ (Γκρέιαμ Άρνολντ): Μπασίλ (46΄ Τζαλάλ Χασάν), Σουλάκα, Χασίμ, Ντόσκι, Πούτρος, Μπαγιές, Ικμπάλ (67΄ Γιακόμπ), Αλαμαρί, Αλχαμαντί, Κασέμ (16΄ Γιούνους), Γιασίμ