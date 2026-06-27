Μουντιάλ 2026: Η Γαλλία νίκησε 4-1 τη Νορβηγία με χατ-τρικ του Ντεμπελέ και πήρε την πρωτιά στον 9ο όμιλο

Η Γαλλία νίκησε με 4-1 τη Νορβηγία στην 3η και τελευταία αγωνιστική του 9ου ομίλου του Μουντιάλ 2026 και κατέκτησε την πρώτη θέση. Ο Ουσμάν Ντεμπελέ ήταν ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, καθώς σημείωσε χατ-τρικ και οδήγησε τους «τρικολόρ» σε μία ευρεία νίκη.

Η Νορβηγία παρατάχθηκε με εκτεταμένο ροτέισον, καθώς έγιναν 10 αλλαγές στην ενδεκάδα, ενώ ο Έρλινγκ Χάαλαντ έμεινε στον πάγκο. Μετά το αποτέλεσμα αυτό, οι Νορβηγοί κατέλαβαν τη δεύτερη θέση του ομίλου και θα αντιμετωπίσουν την Ακτή Ελεφαντοστού στη φάση των «32». Η Γαλλία περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στην επόμενη φάση.

Η κυριαρχία της Γαλλίας

Οι «τρικολόρ» αγωνίστηκαν χωρίς τον Ντιντιέ Ντεσάν στον πάγκο, καθώς ο ομοσπονδιακός τεχνικός βρισκόταν στη Γαλλία για την κηδεία της μητέρας του. Την τεχνική καθοδήγηση της ομάδας ανέλαβε ο βοηθός του, Γκι Στεφάν.

Η Γαλλία μπήκε δυνατά στον αγώνα και ο Κιλιάν Μπαπέ είχε δοκάρι μόλις στο 21ο δευτερόλεπτο. Στη συνέχεια, ο Ντεμπελέ ανέλαβε δράση και σκόραρε στο 7’, στο 20’ και στο 32’, δίνοντας σαφές προβάδισμα στην ομάδα του πριν αντικατασταθεί στο 65ο λεπτό.

Η Νορβηγία μείωσε προσωρινά σε 2-1 με τον Άζγκααρντ στο 21’. Στο 50’, ο Μενιάν απέκρουσε πέναλτι του Στραντ Λάρσεν και κράτησε το προβάδισμα της Γαλλίας. Στις καθυστερήσεις, ο Ντεζιρέ Ντουέ σκόραρε στο 90’+4’ και διαμόρφωσε το τελικό 4-1.

Η Γαλλία ολοκλήρωσε τη φάση των ομίλων με την πρώτη θέση στον 9ο όμιλο και συνεχίζει στη διοργάνωση με στόχο την πρόκριση στους επόμενους γύρους. Η Νορβηγία, παρά την ήττα, συνεχίζει επίσης στη φάση των «32», όπου θα αντιμετωπίσει την Ακτή Ελεφαντοστού.

Διαιτητής: Μάικλ Όλιβερ (Αγγλία)

Κίτρινες: 10’ Πάτρικ Μπεργκ – 74’ Τσουαμενί

ΝΟΡΒΗΓΙΑ (Στάλε Σολμπάκεν): Σέλβικ, Όστιγκαρντ, Μπγιόρκαν (46’ Πέντερσεν), Φάλκενερ (66’ Λάνγκας), Μπεργκ, Άουρσνες, Τόρστβεντ (46’ Τόρσμπι), Άσγκαρντ, Σέλντρουπ (83’ Νούσα), Μπομπ (83’ Χάουγκε), Λάρσεν.

ΓΑΛΛΙΑ (Γκι Στεφάν/βοηθός του Ντεσάν): Μενιάν, Κουντέ (87’ Γκουστό), Ουπαμεκανό (76’ Κονατέ), Λακρουά, Ερνάντεζ, Κονέ, Τσουαμενί, Ντεμπελέ (65’ Μπαρκολά), Ολίσε (65’ Τσερκί), Ντουέ, Μπαπέ (87’ Ματετά).