Μάντσεστερ: «Μου άλλαξες το πρόσωπο» – Η συγκλονιστική μαρτυρία της αστυνομικού που γρονθοκοπήθηκε στο αεροδρόμιο

Ο 21χρονος Μοχάμεντ Φαχίρ Αμαάζ καταδικάστηκε σε 42 μήνες φυλάκιση από δικαστήριο του Λίβερπουλ για την αναίτια και βίαιη επίθεση σε δύο γυναίκες αστυνομικούς στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ. Η υπόθεση, που είχε προκαλέσει παγκόσμιο σάλο λόγω παραπλανητικών βίντεο στα social media, έκλεισε με την πανηγυρική δικαίωση των θυμάτων, Λίντια Γουόρντ και Έλι Κουκ, οι οποίες κατέθεσαν για το σωματικό και ψυχικό τραύμα που υπέστησαν.

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Διεθνή Νέα

Από τα χτυπήματα έσπασε η μύτη της αστυνομικού και αιμορραγούσε
Πηγή:Da;ily Mail
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το δικαστήριο του Λίβερπουλ έκρινε ένοχο τον 21χρονο Μοχάμεντ Φαχίρ Αμαάζ για τη βάρβαρη επίθεση σε γυναίκα αστυνομικό στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 42 μηνών.
  • Η υπόθεση, που προκάλεσε σάλο λόγω παραπλανητικών βίντεο που τον παρουσίαζαν ως «θύμα ρατσισμού», έκλεισε με την πανηγυρική δικαίωση των δύο γυναικών αστυνομικών μετά την αποκάλυψη της αλήθειας από το πλήρες υλικό των καμερών ασφαλείας.
  • Η αστυνομικός Λίντια Γουόρντ, θύμα της επίθεσης, δήλωσε στον δράστη «Μου άλλαξες το πρόσωπο», ενώ ο δικαστής απέρριψε τους ισχυρισμούς περί ρατσισμού, τονίζοντας ότι η ποινή βασίστηκε αποκλειστικά στις πράξεις του.

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Με μια γροθιά τόσο δυνατή που της έσπασε τη μύτη και την άφησε αιμόφυρτη στο έδαφος, ο 21χρονος Μοχάμεντ Φαχίρ Αμαάζ, επιτέθηκε αναίτια σε μια γυναίκα αστυνομικό χρησιμοποιώντας την κυριολεκτικά ως «σάκο του μποξ». Το δικαστήριο του Λίβερπουλ τον έκρινε ένοχο για τη βάρβαρη επίθεση στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 42 μηνών.


Η υπόθεση, που είχε προκαλέσει παγκόσμιο σάλο και οξύτατες κοινωνικές αντιδράσεις λόγω παραπλανητικών βίντεο που κυκλοφόρησαν αρχικά στα social media, έκλεισε με την πανηγυρική δικαίωση των δύο γυναικών αστυνομικών που δέχθηκαν τα πυρά του δράστη.

«Μου άλλαξες το πρόσωπο»

Το θύμα της επίθεσης, η αστυνομικός Λίντια Γουόρντ, η οποία στο μεταξύ προήχθη σε αρχιφύλακα , κοίταξε στα μάτια τον καταδικασθέντα μέσα στη δικαστική αίθουσα και προχώρησε σε μια καθηλωτική δήλωση. Τον κατηγόρησε ότι δεν έδειξε «ούτε ίχνος» μεταμέλειας και ότι επέλεξε συνειδητά να χτυπήσει μια γυναίκα πολύ μικρότερης σωματικής διάπλασης από τον ίδιο.

«Θέλω να βγάλεις για λίγο τη στολή από το μυαλό σου. Κοίταξέ με. Βλέπεις μια γυναίκα 50 κιλών. Κι όμως, με ισοπέδωσες με μία γροθιά. Μου άλλαξες το πρόσωπο», δήλωσε με τρεμάμενη αλλά αποφασιστική φωνή, αποκαλύπτοντας παράλληλα το ψυχικό τραύμα που κουβαλά, καθώς αναγκάστηκε να καταθέτει στο δικαστήριο έχοντας μαζί το νεογέννητο μωρό της επειδή ακόμη θήλαζε.

Η δεύτερη αστυνομικός που δέχθηκε το μένος του 21χρονου, η Έλι Κουκ, περιέγραψε τη στιγμή της επίθεσης ως «σκηνικό τρόμου» όπου όλα μαύρισαν, τονίζοντας ότι πλέον δηλώνει «ψυχικά διαλυμένη» και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το όνειρό της να γίνει αξιωματικός στενής προστασίας.

Από «θύμα ρατσισμού» στην αποκάλυψη της αλήθειας

Η συμπλοκή ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2024 στον Τερματικό 2 του αεροδρομίου, όταν ο Αμαάζ και ο αδελφός του επιτέθηκαν αρχικά σε έναν τουρίστα. Όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τον συλλάβουν, εκείνος αντέδρασε με απίστευτη βία, ρίχνοντας συνολικά δέκα γροθιές στις δύο γυναίκες.

Το περιστατικό πήρε τεράστιες πολιτικές διαστάσεις όταν ένα μεμονωμένο βίντεο από τα επακόλουθα της σύλληψης, που έδειχνε έναν τρίτο, ένοπλο αστυνομικό να κλωτσά τον Αμαάζ στο κεφάλι – έγινε viral. Το Twitter και οι δρόμοι γέμισαν με διαδηλώσεις κατά της «αστυνομικής βίας» και του «ρατσισμού», με την οικογένεια του δράστη να στήνει μια επικοινωνιακή καμπάνια θυματοποίησης.

Ο δράστης Μοχάμεντ Φαχίρ Αμάζ, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί

Η αλήθεια έλαμψε λίγες ημέρες αργότερα, όταν διέρρευσε το πλήρες υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Η κοινή γνώμη πάγωσε βλέποντας το μέγεθος της άγριας βίας που είχαν υποστεί οι αστυνομικοί δευτερόλεπτα πριν τη δραματική καθήλωση του δράστη με όπλο Taser.

Καμία επιείκεια από τη δικαιοσύνη

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η υπεράσπιση του Αμαάζ προσπάθησε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, κάνοντας λόγο για «ένστικτο προστασίας της οικογένειάς του» και «υπερβολική αυτοάμυνα», αφήνοντας μάλιστα αιχμές για ρατσιστικά κίνητρα των αρχών.

Ο δικαστής Νιλ Φλούιτ, ωστόσο, αποδόμησε πλήρως τους ισχυρισμούς του, ξεκαθαρίζοντας ότι η ποινή δεν επηρεάστηκε στο ελάχιστο από το εθνοτικό υπόβαθρο του κατηγορουμένου, αλλά αποκλειστικά από τις πράξεις του. Κατακεραύνωσε τον 21χρονο για τη στάση του, τονίζοντας ότι γνώριζε πολύ καλά πως χτυπούσε γυναίκες που απλώς έκαναν τη δουλειά τους και τον κατηγόρησε ότι προσπάθησε να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη κρύβοντας την ενοχή του πίσω από το μονταρισμένο βίντεο.

Πηγή: Daily Mail

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