Μάντσεστερ: «Μου άλλαξες το πρόσωπο» – Η συγκλονιστική μαρτυρία της αστυνομικού που γρονθοκοπήθηκε στο αεροδρόμιο

Με μια γροθιά τόσο δυνατή που της έσπασε τη μύτη και την άφησε αιμόφυρτη στο έδαφος, ο 21χρονος Μοχάμεντ Φαχίρ Αμαάζ, επιτέθηκε αναίτια σε μια γυναίκα αστυνομικό χρησιμοποιώντας την κυριολεκτικά ως «σάκο του μποξ». Το δικαστήριο του Λίβερπουλ τον έκρινε ένοχο για τη βάρβαρη επίθεση στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 42 μηνών.

NEW: Mohammed Fahir Amaaz, who battered two female officers at Manchester Airport, has *finally* been jailed for 3.5 years. Good, but not long enough.

Absolute scum. pic.twitter.com/jitBUZdWRA — Lee Harris (@LeeHarris) June 26, 2026



Η υπόθεση, που είχε προκαλέσει παγκόσμιο σάλο και οξύτατες κοινωνικές αντιδράσεις λόγω παραπλανητικών βίντεο που κυκλοφόρησαν αρχικά στα social media, έκλεισε με την πανηγυρική δικαίωση των δύο γυναικών αστυνομικών που δέχθηκαν τα πυρά του δράστη.

Mohammed Fahir Amaaz has been sentenced to 3 years and 6 months for beating up 2 female police officers at Manchester Airport. His kicks and punches against the male officers will go unpunished due to a mistrial after a hung jury in that case. pic.twitter.com/Bqj351Ovil — Visegrád 24 (@visegrad24) June 26, 2026

«Μου άλλαξες το πρόσωπο»

Το θύμα της επίθεσης, η αστυνομικός Λίντια Γουόρντ, η οποία στο μεταξύ προήχθη σε αρχιφύλακα , κοίταξε στα μάτια τον καταδικασθέντα μέσα στη δικαστική αίθουσα και προχώρησε σε μια καθηλωτική δήλωση. Τον κατηγόρησε ότι δεν έδειξε «ούτε ίχνος» μεταμέλειας και ότι επέλεξε συνειδητά να χτυπήσει μια γυναίκα πολύ μικρότερης σωματικής διάπλασης από τον ίδιο.

«Θέλω να βγάλεις για λίγο τη στολή από το μυαλό σου. Κοίταξέ με. Βλέπεις μια γυναίκα 50 κιλών. Κι όμως, με ισοπέδωσες με μία γροθιά. Μου άλλαξες το πρόσωπο», δήλωσε με τρεμάμενη αλλά αποφασιστική φωνή, αποκαλύπτοντας παράλληλα το ψυχικό τραύμα που κουβαλά, καθώς αναγκάστηκε να καταθέτει στο δικαστήριο έχοντας μαζί το νεογέννητο μωρό της επειδή ακόμη θήλαζε.

Η δεύτερη αστυνομικός που δέχθηκε το μένος του 21χρονου, η Έλι Κουκ, περιέγραψε τη στιγμή της επίθεσης ως «σκηνικό τρόμου» όπου όλα μαύρισαν, τονίζοντας ότι πλέον δηλώνει «ψυχικά διαλυμένη» και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το όνειρό της να γίνει αξιωματικός στενής προστασίας.

🇬🇧 Manchester Airport, a Muslim man breaks a policewoman’s nose. Enraged police officers subdue and restrain him.

His Muslim friend also got what was coming to him.

British police fed up with Muslims. Direct PALOTERAPIA just like it should be! 👏 pic.twitter.com/M75iaqHXpq — LibertyOrNothing (@LibertyNut1) June 25, 2026

Από «θύμα ρατσισμού» στην αποκάλυψη της αλήθειας

Η συμπλοκή ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2024 στον Τερματικό 2 του αεροδρομίου, όταν ο Αμαάζ και ο αδελφός του επιτέθηκαν αρχικά σε έναν τουρίστα. Όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τον συλλάβουν, εκείνος αντέδρασε με απίστευτη βία, ρίχνοντας συνολικά δέκα γροθιές στις δύο γυναίκες.

Το περιστατικό πήρε τεράστιες πολιτικές διαστάσεις όταν ένα μεμονωμένο βίντεο από τα επακόλουθα της σύλληψης, που έδειχνε έναν τρίτο, ένοπλο αστυνομικό να κλωτσά τον Αμαάζ στο κεφάλι – έγινε viral. Το Twitter και οι δρόμοι γέμισαν με διαδηλώσεις κατά της «αστυνομικής βίας» και του «ρατσισμού», με την οικογένεια του δράστη να στήνει μια επικοινωνιακή καμπάνια θυματοποίησης.

Η αλήθεια έλαμψε λίγες ημέρες αργότερα, όταν διέρρευσε το πλήρες υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Η κοινή γνώμη πάγωσε βλέποντας το μέγεθος της άγριας βίας που είχαν υποστεί οι αστυνομικοί δευτερόλεπτα πριν τη δραματική καθήλωση του δράστη με όπλο Taser.

Καμία επιείκεια από τη δικαιοσύνη

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η υπεράσπιση του Αμαάζ προσπάθησε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, κάνοντας λόγο για «ένστικτο προστασίας της οικογένειάς του» και «υπερβολική αυτοάμυνα», αφήνοντας μάλιστα αιχμές για ρατσιστικά κίνητρα των αρχών.

Ο δικαστής Νιλ Φλούιτ, ωστόσο, αποδόμησε πλήρως τους ισχυρισμούς του, ξεκαθαρίζοντας ότι η ποινή δεν επηρεάστηκε στο ελάχιστο από το εθνοτικό υπόβαθρο του κατηγορουμένου, αλλά αποκλειστικά από τις πράξεις του. Κατακεραύνωσε τον 21χρονο για τη στάση του, τονίζοντας ότι γνώριζε πολύ καλά πως χτυπούσε γυναίκες που απλώς έκαναν τη δουλειά τους και τον κατηγόρησε ότι προσπάθησε να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη κρύβοντας την ενοχή του πίσω από το μονταρισμένο βίντεο.

Πηγή: Daily Mail