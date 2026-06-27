Αυστηρό μήνυμα Βανς στην Τεχεράνη: «Η βία θα αντιμετωπίζεται με βία»

Σαφές μήνυμα προς την Τεχεράνη έστειλε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, μετά τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων, τα οποία πραγματοποιήθηκαν ως αντίποινα για την πρόσφατη επίθεση σε φορτηγό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ.

«Το Ιράν υπέγραψε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Την έχουμε τιμήσει. Εάν έχουν διαφωνίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του μνημονίου συνεννόησης (MoU), μπορούν να σηκώσουν το τηλέφωνο», έγραψε ο Βανς σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Αλλά η βία θα αντιμετωπίζεται με βία», υπογράμμισε.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, AFP