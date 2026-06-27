Αυστηρό μήνυμα Βανς στην Τεχεράνη: «Η βία θα αντιμετωπίζεται με βία»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, έστειλε σαφές μήνυμα στην Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι «η βία θα αντιμετωπίζεται με βία», μετά από αμερικανικά πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων. Αυτά τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν ως αντίποινα για πρόσφατη επίθεση σε φορτηγό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ, με τον Βανς να αναφέρεται σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που έχει υπογράψει το Ιράν.

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Διεθνή Νέα

Βανς
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σαφές μήνυμα προς την Τεχεράνη έστειλε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, μετά τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων.
  • Τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν ως αντίποινα για την πρόσφατη επίθεση σε φορτηγό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ.
  • Ο Βανς υπογράμμισε πως «η βία θα αντιμετωπίζεται με βία», ενώ υπενθύμισε ότι «το Ιράν υπέγραψε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός».

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Σαφές μήνυμα προς την Τεχεράνη έστειλε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, μετά τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων, τα οποία πραγματοποιήθηκαν ως αντίποινα για την πρόσφατη επίθεση σε φορτηγό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ.

«Το Ιράν υπέγραψε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Την έχουμε τιμήσει. Εάν έχουν διαφωνίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του μνημονίου συνεννόησης (MoU), μπορούν να σηκώσουν το τηλέφωνο», έγραψε ο Βανς σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Αλλά η βία θα αντιμετωπίζεται με βία», υπογράμμισε.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, AFP

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