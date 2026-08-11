Ρέθυμνο: Φωτιά στον Μυλοπόταμο – Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

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Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε κοντά στην Αξό, στον Δήμο Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε έκταση όπου βρίσκονται λάστιχα, με τους πυκνούς καπνούς που έχουν δημιουργηθεί να προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία στην περιοχή. Η κατάσβεση χαρακτηρίζεται απαιτητική, καθώς η καύση ελαστικών δημιουργεί πολύ υψηλές θερμοκρασίες και έντονο καπνό, ενώ η φωτιά καιεί και χορτολιβαδική έκταση.

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 12 πυροσβέστες με έξι οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχει και ομάδα της ΕΜΟΔΕ.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή επέκτασής της.