Ναϊμέγκεν – Ολυμπιακός: Με στόχο τα αστέρια οι «ερυθρόλευκοι» στην Ολλανδία

Με τους αγώνες ρεβάνς για τον Γ΄ προκριματικό γύρο, συνεχίζεται (11/8) η… δράση στο Champions League. Το ενδιαφέρον από ελληνικής πλευράς, όπως είναι φυσικό, είναι στραμμένο στον Ολυμπιακό, ο οποίος αντιμετωπίζει στην Ολλανδία τη Ναϊμέγκεν (20:30), με στόχο να πάρει τη νίκη-πρόκριση στα πλέι οφ της διοργάνωσης, ύστερα από τη μεταξύ τους «λευκή» (0-0) ισοπαλία της περασμένης εβδομάδας στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να κρατήσουν το «μηδέν» στην άμυνα και να παρουσιαστούν αποτελεσματικοί μπροστά στην αντίπαλη εστία, προκειμένου να προκριθούν στα πλέι οφ της διοργάνωσης. Εάν τα καταφέρουν, οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν στην επόμενη φάση το νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στην Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ και την Μπόντο/Γκλιμτ, με τις δύο ομάδες να είναι ισόπαλες 3-3 μετά το πρώτο… ημίχρονο της μεταξύ τους «μάχης».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, αν η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποκλειστεί από τη Ναϊμέγκεν, θα συνεχίσει το ευρωπαϊκό «ταξίδι» της στη league phase του Europa League.

Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι αγώνες ρεβάνς για τον Γ΄ προκριματικό του Champions League διεξάγονται την Τρίτη 11 Αυγούστου, καθώς την Τετάρτη 12/8 (22:00) είναι προγραμματισμένη η αναμέτρηση της Παρί Σεν Ζερμέν με την Άστον Βίλα για το Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ που θα λάβει χώρα στη “Red Bull Arena” του Σάλτσμπουργκ.

Το πρόγραμμα των αγώνων ρεβάνς για τον Γ΄ προκριματικό γύρο του Champions League (σε παρένθεση το σκορ της πρώτης αναμέτρησης):

Τρίτη 11/8