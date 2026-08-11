Φωτιά στην Τριάδα Ιωαννίνων – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε δασική έκταση στην Τριάδα Ιωαννίνων
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 19:00. Στο σημείο επιχερούν 35 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΑΚ και της 5ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο.
Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Ιωαννίνων.
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ιωαννίνων.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Τριάδα Ιωαννίνων. Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης #ΕΜΟΔΕ και της 5ης #ΕΜΑΚ, 8 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2026