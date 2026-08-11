Φωτιά στην Τριάδα Ιωαννίνων – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

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Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε δασική έκταση στην Τριάδα Ιωαννίνων

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 19:00. Στο σημείο επιχερούν 35 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΑΚ και της 5ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Ιωαννίνων.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ιωαννίνων.