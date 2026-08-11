Αίγυπτος: Τουλάχιστον 18 νεκροί έπειτα από σύγκρουση φορτηγών που μετέφεραν εργάτες – Από 10 έως 14 ετών τα περισσότερα θύματα

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Τουλάχιστον 18 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους έφηβοι, σκοτώθηκαν σήμερα σε σύγκρουση δύο μικρών φορτηγών που μετέφεραν εργάτες του αγροτικού τομέα στη βόρεια Αίγυπτο.

«Οι περισσότεροι νεκροί είναι έφηβοι ηλικίας 13 ή 14 ετών», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια ιατρική πηγή που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. Το δυστύχημα συνέβη σε έναν δρόμο στην επαρχία Ισμαηλίας. Οι επιβάτες, που προέρχονταν οι περισσότεροι από δύο χωριά στο Δέλτα του Νείλου, «κατευθυνόντουσαν προς εργασία σε ένα αγρόκτημα», σύμφωνα με μια πηγή ασφαλείας. Το νεότερο θύμα ήταν 10 ετών, σύμφωνα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης Al-Masry Al-Youm.

Παρά τους κινδύνους, τα ημιφορτηγά αποτελούν κοινό μέσο μεταφοράς για εκατομμύρια εργαζομένους με άτυπη μορφή απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων ανηλίκων, και συχνά είναι υπερφορτωμένα.

Επίμονο πρόβλημα η παιδική εργασία στην Αίγυπτο

Να σημειωθεί ότι η παιδική εργασία είναι ένα επίμονο πρόβλημα στην Αίγυπτο, που επηρεάζει τουλάχιστον 1,3 εκατομμύρια ανηλίκους, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Αυτά τα παιδιά πέφτουν τακτικά θύματα τροχαίων ατυχημάτων. Η παραοικονομία αντιπροσωπεύει το 67% της απασχόλησης στην Αίγυπτο και σχεδόν ολόκληρο τον γεωργικό τομέα, σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO).

Ο συνολικός αριθμός των αδήλωτων εργαζομένων στη χώρα, οι οποίοι εργάζονται σε επισφαλείς συνθήκες όσον αφορά την απασχόληση και την ασφάλεια, εκτιμάται σε 8 έως 13 εκατομμύρια άτομα, και απασχολούνται κυρίως στη γεωργία, τις κατασκευές και τη βιομηχανία.