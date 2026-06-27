Σάκκαρη: «Σχεδιάζουμε έναν “μικρό” γάμο, με 500-600 καλεσμένους» – Τι είπε για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε η Μαρία Σάκκαρη, συζητώντας με την καλή της φίλη Άγια Τομλιάνοβιτς στην κάμερα του Tennis Channel. Οι δύο τενίστριες έκαναν μια χαλαρή κουβέντα, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να ανοίγει την καρδιά της για τη ζωή της μακριά από τα κορτ, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον αρραβωνιαστικό της, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, αλλά και στον γάμο τους που έχει προγραμματιστεί για το 2027.

«Είμαι πολύ τυχερή»

Ερωτηθείσα για τη στιγμή που κατάλαβε ότι ο μέλλων σύζυγός της είναι ο «ένας και μοναδικός», η Μαρία Σάκκαρη απαντά: «Ήταν πολύ καιρό πριν. Τους πρώτους τρεις, τέσσερις μήνες της σχέσης μας. Στην πραγματικότητα ήρθε να με δει να παίζω στο French Open το 2021. Το να φτιάχνεις αναμνήσεις από την αρχή της σχέσης σου είναι πολύ σημαντικό και μας δένουν πολύ σημαντικές στιγμές. Και εκείνο το καλοκαίρι που ήμασταν μαζί στην Κρήτη ένιωσα πως “θεέ μου” δεν θέλω να τον χάσω αυτό τον τύπο ποτέ στη ζωή μου. Είναι ο μοναδικός. Του είπα πως είμαι ερωτευμένη μαζί του από όταν ξεκινήσαμε να βγαίνουμε επίσημα. Ένιωθα πως είχε κάτι διαφορετικό επάνω του. Όταν ξέρεις, ξέρεις και εγώ ήξερα. Είμαι πολύ τυχερή».

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Αναφερόμενη στον σχεδιασμό για τον γάμο της είπε: «Άσε μην τα ρωτάς. Ξέρεις πώς είναι οι ελληνικοί γάμοι. Ετοιμάζουμε έναν “μικρό” γάμο με 500–600 καλεσμένους. Θα είναι ωραία και είμαι τόσο ενθουσιασμένη».

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