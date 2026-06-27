Η ανακοίνωση της πλοιοκτήτριας εταιρείας που προσάραξε έξω από το λιμάνι της Μήλου λόγω τεχνικής βλάβης

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Κίσσαμος» της ANEK Lines προσάραξε σε αβαθή κοντά στο λιμάνι του Αδάμαντα στη Μήλο, έπειτα από αιφνίδιο μπλακάουτ που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου..

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 3 το πρωί, ενώ το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Μήλος – Σούδα. Η διακοπή ηλεκτροδότησης προκάλεσε τεχνικό πρόβλημα, με αποτέλεσμα το πλοίο να προσαράξει σε αβαθή, σε μικρή απόσταση από το λιμάνι του Αδάμαντα.

Λίγες ώρες αργότερα η εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Η ANEK Lines ενημερώνει ότι σήμερα, 27 Ιουνίου 2026, στις 03:10, το πλοίο «Κίσσαμος», το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο από τον Πειραιά προς τα Χανιά, παρουσίασε τεχνική βλάβη μετά τον απόπλου του από το λιμάνι της Μήλου.

Η τεχνική βλάβη αποκαταστάθηκε από το πλήρωμα του μηχανοστασίου.

Το πλοίο επέστρεψε με ίδια μέσα στο λιμάνι της Μήλου, όπου βρίσκεται δεμένο με ασφάλεια, ενώ αναμένεται επιθεώρηση από τις αρμόδιες Αρχές.

Στο πλοίο επιβαίνουν 1.184 επιβάτες και 103 μέλη του πληρώματος.

Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές και θα ενημερώσει για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη με νέα ανακοίνωση.»