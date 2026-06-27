Νατάσα Θεοδωρίδου και Δέσποινα Βανδή μαζί στο NOX τη νέα χειμερινή σεζόν – Η κοινή τους ανάρτηση

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Η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή ανακοίνωσαν το βράδυ της Παρασκευής (26/6) τη νέα τους συνεργασία, μέσα από κοινή ανάρτηση στο Instagram.

Οι δύο ερμηνεύτριες θα ενώσουν τις δυνάμεις τους την ερχόμενη χειμερινή σεζόν στη σκηνή του NOX, σε μία μουσική σύμπραξη που αναμένεται να συζητηθεί.

Στο βίντεο που δημοσίευσαν, η μία τραγουδά επιτυχίες της άλλης, με τις δύο καλλιτέχνιδες να δείχνουν τη χημεία και την καλή τους διάθεση. «Ωραία θα περάσουμε», ακούγεται να λέει η Δέσποινα Βανδή, δίνοντας το σύνθημα για τις εμφανίσεις που θα πραγματοποιηθούν τη νέα σεζόν.

Η κοινή ανακοίνωση επιβεβαιώνει τη συνεργασία των δύο δημοφιλών καλλιτεχνιδών και ανοίγει τον δρόμο για τις εμφανίσεις τους στο νυχτερινό κέντρο.