Φθιώτιδα: Φωτιά στην περιοχή της Πελασγίας – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Παραλία Πελασγίας, στη Φθιώτιδα, καίγοντας χαμηλή βλάστηση.
  • Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα.
  • Έχουν κινητοποιηθεί δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Παραλία Πελασγίας, στη Φθιώτιδα. Η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση και για την κατάσβεσή της  επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, ενώ έχουν κινητοποιηθεί δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων

Σημειώνεται ότι για σήμερα Σάββατο υπάρχει «πορτοκαλί συναγερμός» σε πολλές περιοχές της χώρας μεταξύ αυτών και στη Φθιώτιδα.

 

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