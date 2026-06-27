Φθιώτιδα: Φωτιά στην περιοχή της Πελασγίας – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

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Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Παραλία Πελασγίας, στη Φθιώτιδα. Η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, ενώ έχουν κινητοποιηθεί δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων

Σημειώνεται ότι για σήμερα Σάββατο υπάρχει «πορτοκαλί συναγερμός» σε πολλές περιοχές της χώρας μεταξύ αυτών και στη Φθιώτιδα.