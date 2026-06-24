Στενά του Ορμούζ: Το Ομάν δημιουργεί προσωρινό θαλάσσιο διάδρομο για τα πλοία

Το Ομάν ανακοίνωσε τη δημιουργία προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου στα Στενά του Ορμούζ, σε συνεργασία με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Τα πλοία που θα τον χρησιμοποιούν πρέπει να συντονίζονται με τον IMO και να ακολουθούν τις συντεταγμένες που έχουν ανακοινωθεί. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ασφαλή και ελεύθερη ναυσιπλοΐα, χωρίς την επιβολή τελών.

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Διεθνή Νέα

Στενά του Ορμούζ, Ομάν, Ιράν, ΗΠΑ, Ισραήλ
Φωτογραφία: AFP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Ομάν ανακοίνωσε τη δημιουργία προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που θέλουν να περάσουν από τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, σε συνεργασία με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO).
  • Τα πλοία που θα χρησιμοποιήσουν τον συγκεκριμένο διάδρομο πρέπει να συντονίζονται με τον IMO. Η πρωτοβουλία στοχεύει στη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς του κόσμου.
  • Το νέο πλαίσιο κατοχυρώνει το δικαίωμα της ελεύθερης διέλευσης των πλοίων, χωρίς την επιβολή τελών. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο προσωρινός διάδρομος θα ενισχύσει την ασφάλεια και θα συμβάλει στην ομαλή διεξαγωγή της ναυτικής κυκλοφορίας στην περιοχή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το Ομάν ανακοίνωσε την Τρίτη τη δημιουργία προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που θέλουν να περάσουν από τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, σε συνεργασία με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO).

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, τα πλοία που θα χρησιμοποιήσουν τον συγκεκριμένο διάδρομο πρέπει να συντονίζονται με τον IMO. Οι πλοίαρχοι οφείλουν να ακολουθούν τις συντεταγμένες που έχουν ανακοινώσει ο διεθνής οργανισμός και οι αρμόδιες αρχές του Ομάν.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς του κόσμου. Το Ομάν τονίζει ότι η διαδικασία βασίζεται στις προβλέψεις του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας.

Χωρίς τέλη η διέλευση των πλοίων

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι το νέο πλαίσιο κατοχυρώνει το δικαίωμα της ελεύθερης διέλευσης των πλοίων, χωρίς την επιβολή τελών. Παράλληλα, οι αρχές εκτιμούν ότι ο προσωρινός διάδρομος θα ενισχύσει την ασφάλεια και θα συμβάλει στην ομαλή διεξαγωγή της ναυτικής κυκλοφορίας στην περιοχή.

Πηγή: Reuters

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