Στενά του Ορμούζ: Το Ομάν δημιουργεί προσωρινό θαλάσσιο διάδρομο για τα πλοία

Το Ομάν ανακοίνωσε την Τρίτη τη δημιουργία προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου για τα πλοία που θέλουν να περάσουν από τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, σε συνεργασία με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO).

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, τα πλοία που θα χρησιμοποιήσουν τον συγκεκριμένο διάδρομο πρέπει να συντονίζονται με τον IMO. Οι πλοίαρχοι οφείλουν να ακολουθούν τις συντεταγμένες που έχουν ανακοινώσει ο διεθνής οργανισμός και οι αρμόδιες αρχές του Ομάν.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς του κόσμου. Το Ομάν τονίζει ότι η διαδικασία βασίζεται στις προβλέψεις του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας.

Χωρίς τέλη η διέλευση των πλοίων

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι το νέο πλαίσιο κατοχυρώνει το δικαίωμα της ελεύθερης διέλευσης των πλοίων, χωρίς την επιβολή τελών. Παράλληλα, οι αρχές εκτιμούν ότι ο προσωρινός διάδρομος θα ενισχύσει την ασφάλεια και θα συμβάλει στην ομαλή διεξαγωγή της ναυτικής κυκλοφορίας στην περιοχή.

Πηγή: Reuters