Καλιφόρνια: Ταυτοποιήθηκε ο 18χρονος δράστης της φονικής επίθεσης σε βιβλιοθήκη – Είχε εμμονή με το μακελειό του Κολουμπάιν

Σοκ έχει προκαλέσει στη βόρεια Καλιφόρνια η ένοπλη επίθεση σε δημόσια βιβλιοθήκη της κομητείας Μπιουτ, κατά την οποία δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένα παιδί τραυματίστηκε. Ο 18χρονος Μπράντλεϊ Σκοτ Σέιερ συνελήφθη ως ο δράστης, κατηγορούμενος για δύο ανθρωποκτονίες, ενώ οι αρχές εξετάζουν ως κίνητρο την εμμονή του με τη σφαγή του Κολουμπάιν.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: California Post
Φωτογραφία: California Post
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοκ έχει προκαλέσει στη βόρεια Καλιφόρνια η ένοπλη επίθεση σε δημόσια βιβλιοθήκη, κατά την οποία δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένα παιδί τραυματίστηκε.
  • Οι αρχές συνέλαβαν τον 18χρονο Μπράντλεϊ Σκοτ Σέιερ, ο οποίος κατηγορείται ότι εισέβαλε στη βιβλιοθήκη και άνοιξε πυρ, ενώ συνελήφθη την ώρα που προσπαθούσε να διαφύγει.
  • Οι ερευνητές εξετάζουν ως βασικό κίνητρο την εμμονή που φέρεται να είχε ο νεαρός με τη σφαγή στο λύκειο Κολουμπάιν το 1999.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοκ έχει προκαλέσει στη βόρεια Καλιφόρνια η ένοπλη επίθεση σε δημόσια βιβλιοθήκη της κομητείας Μπιουτ, κατά την οποία δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένα παιδί τραυματίστηκε.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν τον 18χρονο Μπράντλεϊ Σκοτ Σέιερ, κάτοικο της πόλης Τσίκο, ο οποίος κατηγορείται ότι εισέβαλε στη βιβλιοθήκη λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα της Δευτέρας και άνοιξε πυρ εναντίον πολιτών, σύμφωνα με την California Post.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι πρώτες κλήσεις στο 911 περιέγραφαν σκηνές πανικού, με ουρλιαχτά και ήχους πυροβολισμών να ακούγονται στο βάθος.

Συνελήφθη ενώ προσπαθούσε να διαφύγει

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τον ύποπτο την ώρα που επιχειρούσε να εγκαταλείψει το κτίριο από την πίσω έξοδο.

Ο 18χρονος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη χωρίς να υπάρξει ανταλλαγή πυροβολισμών με τις δυνάμεις ασφαλείας. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη φυλακή της κομητείας Μπιουτ, όπου κρατείται αντιμετωπίζοντας δύο κατηγορίες ανθρωποκτονίας. Στην έρευνα συμμετέχουν τόσο το γραφείο του σερίφη της κομητείας όσο και το FBI.

Είχε εμμονή με το Κολουμπάιν

Οι ερευνητές εξετάζουν ως βασικό κίνητρο την εμμονή που φέρεται να είχε ο νεαρός με τη σφαγή στο λύκειο Κολουμπάιν το 1999, μία από τις πιο πολύνεκρες σχολικές επιθέσεις στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως δήλωσαν οι αρχές, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις ότι ο δράστης γνώριζε προσωπικά τα θύματά του. Αντίθετα, εκτιμάται ότι επιδίωκε να πραγματοποιήσει μια επίθεση «τύπου Κολουμπάιν», επιλέγοντας τυχαίους στόχους.

Το βίντεο από την αποφοίτησή του

Ο Σέιερ είχε αποφοιτήσει μόλις πριν από λίγες ημέρες από το λύκειο Chico High School. Μετά τη δημοσιοποίηση του ονόματός του, κυκλοφόρησε βίντεο από την τελετή αποφοίτησης, στο οποίο εμφανίζεται να παραλαμβάνει το δίπλωμά του με ανέκφραστο πρόσωπο και να αποχωρεί από τη σκηνή κουνώντας αποδοκιμαστικά το κεφάλι του.

Οι εικόνες αναπαράχθηκαν ευρέως από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετά την επίθεση.

«Μια τραγική νύχτα για την κοινότητά μας»

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Τσίκο, Μπίλι Όλντριτζ, χαρακτήρισε το περιστατικό «εξαιρετικά θλιβερό και τραυματικό για ολόκληρη την κοινότητα», ενώ ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Μετά την επίθεση, όλες οι βιβλιοθήκες της κομητείας παρέμειναν κλειστές, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία, να λαμβάνουν καταθέσεις και να ερευνούν το ιστορικό του 18χρονου προκειμένου να διαπιστώσουν αν είχε προετοιμάσει την επίθεση ή αν είχε εκδηλώσει παρόμοιες προθέσεις στο παρελθόν.

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