Επί 4 ώρες επιχειρούσαν να αναχαιτίσουν οι Έλληνες ψαράδες τους Τούρκους αλιείς στο Θρακικό πέλαγος – «Επικρατεί μία άναρχη κατάσταση, δρουν χωρίς μέτρο»

Συνολικά 4 ώρες φαίνεται πως διήρκησε το σκηνικό έντασης που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (02/09) στο Θρακικό Πέλαγος, στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Θάσο και στη Σαμοθράκη, μεταξύ των Ελλήνων και Τούρκων ψαράδων, οι οποίοι, όπως καταγγέλλεται, είχαν πλησιάσει πολύ κοντά στις ελληνικές ακτές προχωρώντας σε παράνομη αλιευτική δραστηριότητα, ενώ δεν δίστασαν ακόμη και να πυροβολήσουν στον αέρα για εκφοβισμό.

Ρεπορτάζ: Κωνσταντίνα Χαϊνά

Όλα ξεκίνησαν όταν οι Έλληνες αλιείς βγήκαν στο Θρακικό Πέλαγος για να ξεκινήσουν την απογευματινή τους ψαριά από το λιμάνι της Κεραμωτής και της Καβάλας, και όταν έφτασαν στο σημείο που πηγαίνουν συνήθως, όπως αναφέρει στο enikos.gr ο κ. Κωνσταντής Παγώνης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γρι-Γρι Αλιέων, «πέσαμε πάνω σε ένα θέαμα με 10 τουρκικά αλιευτικά, εκ των οποίων κάποια παραβίαζαν τα ύδατα».

Σύμφωνα με τον κ. Παγώνη, οι Έλληνες ψαράδες κατευθύνθηκαν προϊδεασμένοι στο σημείο, καθώς την προηγούμενη ημέρα, δηλαδή την Δευτέρα, υπήρξε και πάλι παραβίαση των ελληνικών υδάτων στη Σαμοθράκη. «Το Αιγαίο έχει συγκεκριμένο διαχειριστικό σχέδιο, και “ψαρεύεται” με έναν συγκεκριμένο τρόπο, τον οποίο η Τουρκία έχει παραβλέψει τελείως και λειτουργεί χωρίς κανόνες. Επικρατεί μία άναρχη κατάσταση», προσθέτει.

Στην συνέχεια, σύμφωνα πάντα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γρι-Γρι Αλιέων, οι Έλληνες ψαράδες προσπάθησαν να αναχαιτίσουν μέσα από τα χωρικά ελληνικά ύδατα τους Τούρκους, και να αποτρέψουν κάθε παράνομη αλιευτική δραστηριότητα, γεγονός το οποίο, όπως λέει, «σε μεγάλο βαθμό καταφέραμε. Επιχειρήσαμε να τους αλλάξουμε δρόμο, μπήκαμε μπροστά τους και προσπαθήσαμε να τους παρεμποδίσουμε από το να ρίξουν δίχτυα. Όσο περνούσε η ώρα, αυτοί εκνευρίστηκαν, και κατέληξαν να μας κυνηγάνε μέσα στα ύδατα της Ελλάδας, ενώ προσπαθούσαν να μας χτυπήσουν με 2 σκάφη. Κάποια στιγμή, παρουσιάστηκε και μία τουρκική βάρκα που πυροβόλησε 2-3 φορές στον αέρα για εκφοβισμό. Επί 4 ώρες, γινόταν συνεχώς όσα φαίνονται στα βίντεο».

Όπως επισημαίνουν οι ψαράδες, ανάλογο περιστατικό έντασης με πυροβολισμούς είχε να συμβεί αρκετό καιρό. «Είναι μία κατάσταση που την έχουμε ξαναβιώσει, και για αυτό ο Έλληνας ψαράς είναι αγανακτισμένος. Την στιγμή που έρχονται νέα μέτρα για εμάς, με περισσότερες απαγορεύσεις, οι Τούρκοι δρουν χωρίς κανένα μέτρο. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο αγανάκτησης». Παράλληλα, ο κ. Παγώνης αναφέρει πως κύριο μέλημά τους είναι να προστατέψουν την περιοχή τους, και όπως λέει, το Λιμενικό «άργησε να έρθει στο σημείο αν και είχε ειδοποιηθεί. Ήρθε στο πεδίο, όταν το περιστατικό είχε λήξει. Πλέον, βρισκόμαστε σε διαδικασία καταθέσεων, ενώ εγώ βρίσκομαι στις Βρυξέλλες και θα καταθέσουμε τα όσα συνέβησαν στο Ευρωκοινοβούλιο».

Ακολούθως τα ελληνικά αλιευτικά, , τα περισσότερα από τα οποία ήταν από την Καβάλα, ενώ υπήρχαν και ψαράδες από τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, υποχώρησαν και επέστρεψαν στο λιμάνι της Κεραμωτής στην Καβάλα.

«Φτάσαμε στο σημείο μέχρι και να μας πυροβολήσουν»

Από την πλευρά του, ο ψαράς κ. Παύλος Μανωλής, επισημαίνει πως οι Τούρκοι ψαρεύουν με τρόπους που δεν επιτρέπονται, εξηγώντας πως «απαγορεύονται τα συγκεκριμένα τυφλά δίχτυα και οι λάμπες που χρησιμοποιούν. Φτάσαμε στο σημείο μέχρι και να μας πυροβολήσουν. Εγώ εκείνη την στιγμή κάλεσα στο λιμεναρχείο της Αλεξανδρούπολης, και μας είπαν ότι θα στείλουν σκάφη, αλλά δεν ήρθε κανείς».

Όπως εξηγεί, οι Τούρκοι είχαν απλωθεί σε διεθνή ύδατα, και έφταναν μέχρι και 5 μίλια δυτικά της Σαμοθράκης. «Η κατάσταση είχε ως αποτέλεσμα εμείς να απομακρυνθούμε και εκείνοι να παραμείνουν στο σημείο και να κάνουν την δουλειά τους. Ο τρόπος που ψαρεύουν, στερεί το δικό μας μεροκάματο γιατί χρησιμοποιούν καταστροφικά εργαλεία».

Αυτήν την περίοδο τα γρι-γρι ψαρεύουν γαύρο, ενώ το φαινόμενο της παρουσίας μεγάλου αριθμού τουρκικών σκαφών στο Θρακικό Πέλαγος έχει απασχολήσει πολλές φορές τους Έλληνες ψαράδες, οι οποίοι ζητούν μέτρα προστασίας και παρέμβαση των αρχών για να αποφευχθούν επικίνδυνα περιστατικά στο μέλλον.

Σε ένα από τα βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media από Έλληνες ναυτικούς, ακούγεται να λέει ότι οι Τούρκοι ψαράδες καλούν τους Έλληνες να φύγουν, καθώς θεωρούν πως βρίσκονται σε διεθνή ύδατα.

Παράλληλα, σε διαφορετικό βίντεο που ανήρτησε ο ίδιος ψαράς, φαίνεται πως τα ελληνικά αλιευτικά αναγκάζονται να υποχωρήσουν από το σημείο, φωνάζοντας «μας κυνηγούν οι Τούρκοι μέσα στην Ελλάδα, τα αλιευτικά σκάφη, το κράτος πουθενά, Κοιτάξτε θράσος, θα μας βουλιάξουν μέσα στη χώρα μας».

Μαρινάκης: Δεν προκύπτει επεισόδιο εντός εθνικών χωρικών υδάτων

Σημειώνεται πως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στο OPEN, αναφέρθηκε στο παραπάνω περιστατικό, επισημαίνοντας πως από την ενημέρωση που έχει τόσο από το υπουργείο Εξωτερικών, όσο και από το Λιμενικό, «δεν προκύπτει επεισόδιο ή διενέργεια αλιείας από τουρκικά σκάφη εντός εθνικών χωρικών υδάτων. Όμως, από εκείνη την στιγμή, διεξάγεται εξονυχιστική έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράβαση».