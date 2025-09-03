Απάντηση του Δήμου Αθηναίων στον Κώστα Μπακογιάννη: Όλη η αλήθεια για το Υπνωτήριο των Γιατρών του Κόσμου

Απάντηση με δελτίο Τύπου δίνει ο Δήμος Αθηναίων στον Κώστα Μπακογιάννη για το Υπνωτήριο των Γιατρών του Κόσμου.

Δείτε την ανακοίνωση από τον Δήμο Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων έλαβε τον Ιούλιο του 2025 (29/07/2025) εξώδικο από την ιδιοκτήτρια του ακινήτου της οδού Αλικαρνασσού 49 (το οποίο στεγάζει το Υπνωτήριο των Γιατρών του Κόσμου), η οποία επιθυμεί να της επιστραφεί άμεσα το κτίριο.

Σε απάντηση του εξώδικου, ο Δήμος προχώρησε σε δύο κινήσεις εντός Αυγούστου.

Η πρώτη ήταν να ζητήσει από την ιδιοκτήτρια να δεχθεί την παράταση της παράδοσης του ακινήτου για τον Δεκέμβριο του 2025, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος ολοκλήρωσης των προγραμμάτων ΕΣΠΑ που αυτή τη στιγμή χρηματοδοτούν τις δράσεις των οργανώσεων που παρέχουν υπηρεσίες προς αστέγους (λειτουργία Υπνωτηρίου από τους Γιατρούς του Κόσμου και λειτουργία συσσιτίου από την Equal-Society).

Η δεύτερη ήταν να συνεργαστεί με τις δύο οργανώσεις ώστε να βρεθεί από κοινού λύση για τη λειτουργία των κρίσιμων αυτών δομών για την πόλη από τον Ιανουάριο του 2026.

Σε ό,τι αφορά το Υπνωτήριο, η κοινή απόφαση που ελήφθη με τους Γιατρούς του Κόσμου είναι η φιλοξενία του Υπνωτηρίου στους χώρους του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων. Οι 50 κλίνες που απαιτεί η λειτουργία του προστίθενται σε αυτές που σήμερα λειτουργούν στο ΠΚΑ. Το Πολυδύναμο, δυναμικότητας 400 φιλοξενούμενων, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος κ. Μπακογιάννης, αυτή τη στιγμή φιλοξενεί 200 άτομα. Μπορεί, επομένως, με τον σωστό σχεδιασμό, να δεχθεί 50 επιπλέον άτομα χωρίς να επηρεάζονται ή να επιβαρύνονται οι συνθήκες διαβίωσης των άστεγων συμπολιτών μας.

Τα επιστημονικά στελέχη των Γιατρών του Κόσμου και του Δήμου Αθηναίων βρίσκονται σε στενή συνεργασία ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση από τον Ιανουάριο του 2026.

Ας μπει στον κόπο ο κ. Μπακογιάννης να τους ρωτήσει, όχι πως περιμένουμε ότι θα ζητήσει συγνώμη για τα ψεύδη του.