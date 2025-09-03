Άγιος Παντελεήμονας: Συμβόλαιο θανάτου 15.000 ευρώ πίσω από τη δολοφονία του 47χρονου Αλβανού – Τι υποστήριξε ο 27χρονος δράστης

Στην εξιχνίαση της υπόθεσης δολοφονίας ενός 47χρονου Αλβανού που είχε γίνει στις 18 Αυγούστου στον Άγιο Παντελεήμονα προχώρησαν τα στελέχη του τμήματος Ανθρωποκτονιών της ΕΛ.ΑΣ., που πέρασαν χειροπέδες σε έναν 27χρονο, ενώ συνελήφθη και ένας συνομήλικός του για διακίνηση ναρκωτικών.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, βραδινές ώρες της 18-08-2025, άγνωστος δράστης, ο οποίος επέβαινε σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα, προσέγγισε και πυροβόλησε τον 47χρονο Αλβανό στο κέντρο της Αθήνας, και συγκεκριμένα στην οδό Μιχαήλ Βόδα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Ακολούθησε εκτενής έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, κατά την οποία συλλέχθηκαν πειστήρια από τον τόπο του εγκλήματος, καθώς και ψηφιακά και εγκληματολογικά δεδομένα, από την αξιοποίηση των οποίων, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση του 27χρονου καθώς και η χαρτογράφηση των κινήσεών του πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την τέλεση της δολοφονίας.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της έρευνας, απογευματινές ώρες της 21ης Αυγούστου 2025, εντοπίσθηκε στον Άλιμο το δίκυκλο που χρησιμοποίησε ο δράστης, για το οποίο διαπιστώθηκε ότι είχε κλαπεί από την περιοχή της Καλλιθέας και αποδόθηκε στον νόμιμο ιδιοκτήτη του.

Στη συνέχεια το πρωί της Τρίτης 2/9 πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε τρία σπίτια στην Αθήνα, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-1.430,8- γραμμάρια κοκαΐνη,

-642- γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη,

-34- γραμμάρια κατεργασμένη κάνναβη («σοκολάτα»),

-137- γραμμάρια άγνωστη χημική ουσία,

δύο ζυγαριές ακριβείας,

ένας μεταλλικός τρίφτης, στον οποίο βρέθηκαν υπολείμματα ακατέργαστης κάνναβης,

ένα μεταλλικό τσεκούρι,

-2.700- ευρώ,

πυροβόλο όπλο, με γεμιστήρα που περιείχε έντεκα -11- φυσίγγια,

ρουχισμός και εξοπλισμός αναβάτη μοτοσυκλέτας, πανομοιότυπος με αυτόν του δράστη της δολοφονίας.

Όπως διαπιστώθηκε από το σύνολο του προανακριτικού υλικού σε συνδυασμό με τα ευρήματα της έρευνας, ο 27χρονος από κοινού με συνομήλικό του, ο οποίος επίσης συνελήφθη, προέβαιναν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, χρησιμοποιώντας για τον σκοπό αυτό τις παραπάνω οικίες.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για, κατά περίπτωση, ανθρωποκτονία με δόλο, κλοπή αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και περί ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί κατά το παρελθόν για –κατά περίπτωση- παράβαση των νόμων περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών, σωματικές βλάβες, ενδοοικογενειακή βία και απείθεια, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πληρωμένο συμβόλαιο θανάτου πίσω από την εκτέλεση του 47χρονου

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η δολοφονία να ήταν αποτέλεσμα πληρωμένου συμβολαίου. Μάλιστα, όπως αναφέρει η αλβανική ιστοσελίδα top-channel.tv, ο 27χρονος δράστης, ισχυρίστηκε ότι διέπραξε τη δολοφονία έναντι αμοιβής 15.000 ευρώ. Ακόμα, είπε πως δεν γνώριζε το άτομο που του έδωσε την εντολή για την εκτέλεση του 47χρονου, ούτε τον λόγο για τον οποίο έπρεπε να σκοτώσει το θύμα. Υποστήριξε πάντως πως η εντολή δόθηκε μέσα από τη φυλακή.

Ο 27χρονος φέρεται να πλησίασε τον 47χρονο και να τον πυροβόλησε μία φορά στο στήθος. Αμέσως μετά, προσπάθησε να πατήσει ξανά τη σκανδάλη, αλλά το όπλο μπλόκαρε και δεν πυροβόλησε. Ο δράστης της δολοφονίας ήταν ντυμένος με σκούρα ρούχα, κράνος, δερμάτινο μπουφάν και γάντια, ώστε να μην αφήσει ίχνη.

Όπως αναφέρει η αλβανική ιστοσελίδα, ο 47χρονος είχε συλληφθεί τον Φεβρουάριο του 2022 ως μέλος μιας εγκληματικής ομάδας που πραγματοποιούσε κλοπές σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Αργότερα, τον Απρίλιο του 2024, συνελήφθη ξανά, επίσης ως μέλος εγκληματικής ομάδας που έκανε κλοπές στην Ελλάδα.

Το θύμα είναι αδελφός του 38χρονου Μ.Μ., με πλούσιο ποινικό παρελθόν στην Ελλάδα και την Αλβανία. Είχε συνελήφθη τον Ιούλιο του 2022 μαζί με άλλα δύο άτομα, ως δράστες ενός σοβαρού περιστατικού με όπλα στην Ελλάδα.