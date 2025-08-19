Άγιος Παντελεήμονας: «Βεντέτα» με στόχο τον αδελφό του θύματος «βλέπουν» οι αρχές πίσω από την δολοφονία του 47χρονου – Κάμερα κατέγραψε την στιγμή της εκτέλεσης

Με την «πλούσια» εγκληματική δράση του αδελφού του θύματος ως μέλος της αλβανικής μαφίας εκτιμούν οι αρχές πως σχετίζεται η δολοφονία του 47χρονου, το βράδυ της Δευτέρας (18/8) στον Άγιο Παντελεήμονα. Εικόνες από κάμερες ασφαλείας, που έχουν καταγράψει την δολοφονία του 47χρονου από την Αλβανία, εξετάζουν με προσοχή οι αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο οπτικό υλικό απεικονίζεται η στιγμή της εκτέλεσης του 47χρονου αλλά και η μοτοσικλέτα με την οποία διέφυγε ο δράστης.

Ο δολοφόνος είχε στήσει την ενέδρα του στην οδό «Μιχαήλ Βόβα» λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του 47χρονου. Έφτασε εκεί λίγο πριν από τις 9.30 το βράδυ της Δευτέρας με μία μοτοσικλέτα. Στάθμευσε και περίμενε πίσω από έναν κάδο απορριμμάτων τον άνδρα από την Αλβανία. Μόλις εκείνος πλησίασε, ο δράστης τον εκτέλεσε και διέφυγε από το σημείο με την μηχανή του.

«Άκουσα δύο πυροβολισμούς. Δεν ήταν ένας. Ο άνθρωπος έπεσε κάτω, ο φίλος του ούρλιαζε. Ήρθε η αστυνομία και απέκλεισε όλη την περιοχή και έψαχναν για κάλυκες» ανέφερε κάτοικος της περιοχής.

«Άκουσα έναν κύριο που πρέπει να ήταν παρέα του (σ.σ. του θύματος). “Πείτε μου σκοτώθηκε; Τον σκοτώσανε;” φώναζε. Έπαθε υστερία ο άνθρωπος. Φοβόμαστε να κυκλοφορήσουμε. Δεν τιμωρείται κανείς» τόνισε μία αυτόπτης μάρτυρας.

Τον «κατέγραψε» κάμερα

Την στιγμή της εν ψυχρώ εκτέλεσης έχει καταγράψει κάμερα ασφαλείας της περιοχής και το βίντεο βρίσκεται ήδη στα χέρια των έμπειρων αξιωματικών του Ανθρωποκτονιών, οι οποίοι είδαν με κάθε λεπτομέρεια τις κινήσεις του δολοφόνου.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι «στο βίντεο φαίνεται ότι μετά τον πρώτο πυροβολισμό το όπλο του εκτελεστή παθαίνει εμπλοκή. Ο δράστης τραβάει το κλείστρο για τα το κάνει και πάλι λειτουργικό χωρίς αποτέλεσμα. Για αυτόν τον λόγο στο σημείο βρέθηκαν ένας κάλυκας και ένα ολόκληρο φυσίγγιο».

Τα χαρακτηριστικά του δράστη

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είναι μετρίου αναστήματος, φορούσε σκουρόχρωμα ρούχα, μπουφάν, γάντια και κράνος μοτοσικλέτας.

Σεσημασμένος ο 47χρονος – Στόχος ο αδελφός του

Ο 47χρονος Artur Bashimi ήταν γνώριμος στις Αρχές για υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά, ενώ είχε συλληφθεί το 2022 καθώς συμμετείχε σε συμμορία που διέπραττε κλοπές σε βάρος επιβατών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ήταν πολύ χαμηλά στην ιεραρχία του υποκόσμου. Σε αντίθεση με τον αδελφό του. Πρόκειται για τον 38χρονο Marsel Bashimi με βαρύ ποινικό μητρώο σε Ελλάδα και την Αλβανία, που είναι γνωστός και με τα ψευδώνυμα Marsel Shkurtaj και Marsel Gozhita. Είναι έγκλειστος των φυλακών Τρικάλων και θεωρείται ότι είναι πολύ ψηλά στην ιεραρχία του υποκόσμου και μάλιστα φέρεται να συνδέεται με αρκετούς «νονούς της νύχτας».

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ήταν στενός συνεργάτης σκληρού Αλβανού κακοποιού, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για τρεις δολοφονίες στην Ελλάδα, ενώ και ο ίδιος συμμετείχε σε ένοπλη συμπλοκή που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2022 έξω από φούρνο στην περιοχή της Βούλας.

Μέλη της αλβανικής μαφίας είχαν συμπλοκή μεταξύ τους, υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών και είχαν τραυματιστεί τότε τρία άτομα. Ο ίδιος είχε συλληφθεί για την υπόθεση αυτή λίγους μήνες αργότερα και από τότε κρατείται στις φυλακές Τρικάλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ερευνητές από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πιστεύουν ότι μπορεί να πρόκειται για μία «βεντέτα» με έμμεσο στόχο τον 38χρονο που είναι στην φυλακή.

Το «πλούσιο» παρελθόν του 38χρονου

Ο αδελφός του θύματος, σύμφωνα με αλβανικά ΜΜΕ, τον Ιούλιο του 2022, συνελήφθη μαζί με τον Bledar Jambelli και τον Kristaq Leci, ως οι δράστες σοβαρού περιστατικού με χρήση όπλων στην Ελλάδα. Ο Jambelli και ο Leci κατηγορούνται στην Αλβανία ως αυτουργοί της δολοφονίας του αστυνομικού Artan Cuku.

Συγκεκριμένα, στην χώρα μας, ο Marsel Bashimi:

Συνελήφθη στις 14.06.2007 από τη 2η Μονάδα Συνοριακής Φύλαξης Φιλιατών, κατηγορούμενος για παραβίαση του νόμου 3386/05 “Περί αλλοδαπών”.

Στις 13.06.2007 είχε εισέλθει παράνομα μαζί με έναν συνεργό στην Ηγουμενίτσα και από εκεί με όχημα άγνωστου προσώπου πήγαν στην Κεραμεική και μετά στα Ιωάννινα.

Συνελήφθη 16.07.2009 από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Αστυνομίας Αθηνών με άλλους εννέα συνεργούς για διακεκριμένες κλοπές, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, κατοχή ναρκωτικών για διακίνηση και παραβίαση του νόμου περί αλλοδαπών.

Στις 26.08.2013 συνελήφθη από την Αστυνομία Τρικάλων για απέλαση, κρίθηκε επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, χωρίς νόμιμα έγγραφα διαμονής.

Στις 04.08.2019 κατηγορήθηκε για πλαστογραφία εγγράφου ταυτότητας από την Ασφάλεια Αγίου Παντελεήμονα – παρουσίασε πλαστό έγγραφο στις Αρχές.

Στις 11.08.2019 κατηγορήθηκε εκ νέου για παράνομη οπλοκατοχή – είχε πιστόλι σε τσάντα και μαχαίρι στη τσέπη.

Συνελήφθη στις 27.08.2021πάλι από την ΕΛΑΣ, αφού πέταξε μαχαίρι σε κάδο σκουπιδιών μόλις είδε την αστυνομία στην οδό Μιχαήλ Βόδα.

Στις 21.01.2022 κατηγορήθηκε ξανά για παράνομη κατοχή όπλου – βρέθηκε να κατέχει μαχαίρι.

Παράλληλα, στις 10.02.2022 κατηγορήθηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας με μαχαίρι και για βία κατά αστυνομικών. Μετά από καβγά έπειτα από ατύχημα, τραυμάτισε έναν άντρα στον μηρό και προσπάθησε να τον χτυπήσει στον λαιμό και στο στήθος. Επιτέθηκε στους αστυνομικούς για να αποφύγει τη σύλληψη.

Στις 11.02.2022 σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών με 41 κατηγορούμενους, 30 εκ των οποίων συνελήφθησαν – ανάμεσά τους και ο Bashimi. Κατηγορήθηκαν για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένες κλοπές και ληστείες, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Όσον αφορά την Αλβανία, ο 38χρονος συνελήφθη τον Νοέμβριο του 2014 για ληστεία με βία σε βάρος 20χρονης στο Λαζαράτι. Υπό την απειλή μαχαιριού, της αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο καθώς επέστρεφε από το κοιμητήριο.