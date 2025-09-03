Χανιά: Έρευνες για αγνοούμενο ψαροντουφεκά – Δεν έχει δώσει σημεία ζωής από την Δευτέρα

Συναγερμός έχει σημάνει στο Λιμενικό για τον εντοπισμό ενός 50χρονου, ο οποίος αγνοείται από το απόγευμα της Δευτέρας στη θαλάσσια περιοχή Βουλολίμνη, βορειοδυτικά της Παλαιοχώρας, στα Χανιά.

Μέχρι και αυτή την ώρα βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), για τον εντοπισμό του 50χρονου. Στις έρευνες συμμετέχει πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και ιδιωτικό σκάφος, ενώ οι καιρικές συνθήκες πνέουν βόρειοι άνεμοι με ένταση έως 5 μποφόρ.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, ο άνδρας είχε μεταβεί στην περιοχή για υποβρύχια αλιεία και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής.