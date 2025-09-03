Θεσσαλονίκη: Διανομέας των ΕΛΤΑ δέχθηκε άγρια επίθεση από σκύλο – Τον δάγκωσε στο στήθος και το χέρι

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Σκύλος
πηγή: unsplash.com

Διανομέας των ΕΛΤΑ δέχθηκε επίθεση από σκύλο την ώρα που πήγαινε να παραδώσει ένα δέμα σε σπίτι, στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης.

Το ζώο, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, δάγκωσε τον 49χρονο διανομέα στο στήθος και στο χέρι, με συνέπεια ο υπάλληλος να χρειαστεί να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Για το περιστατικό, το οποίο συνέβη την περασμένη Δευτέρα, συνελήφθη η 21χρονη κηδεμόνας του σκύλου.

Με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη, ενώ διατάχθηκε προκαταρκτική έρευνα για να προσκομιστούν τα ιατρικά έγγραφα και να ληφθεί κατάθεση από τον 49χρονου.

