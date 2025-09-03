Τουρκία: Πολυτελές γιοτ βυθίστηκε λίγα λεπτά μετά την καθέλκυσή του – Δείτε το βίντεο

Enikos Newsroom

διεθνή

Τουρκία: Πολυτελές γιοτ βυθίστηκε λίγα λεπτά μετά την καθέλκυσή του – Δείτε το βίντεο
Φωτογραφία: TRT Haber

Ένα πολυτελές γιοτ, αξίας 700.000 λιρών, που μόλις είχε καθελκυστεί στην Τουρκία, κατέληξε στον βυθό μέσα σε λίγα λεπτά.

Ο ιδιοκτήτης του, αναγκάστηκε να πηδήξει στη θάλασσα και να κολυμπήσει μέχρι την ακτή για να σωθεί.

Φωτογραφία: TRT Haber

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη περίπου 200 μέτρα από την ακτή στην περιοχή Eregli, στο Ζονγκουλντάκ της βόρειας Τουρκίας.

Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που το γιοτ, με το όνομα Dolce Vento, γέρνει απότομα στο πλάι και βυθίζεται, την ώρα που οι επιβαίνοντες πηδούν στη θάλασσα πανικόβλητοι.


Ένας άνδρας, που πιστεύεται ότι είναι ο ιδιοκτήτης, φαίνεται να στέκεται στην άκρη του σκάφους την ώρα που αυτό βυθίζεται, προτού πέσει στη θάλασσα και αρχίσει να κολυμπά βιαστικά προς την ακτή.

Ο καπετάνιος και δύο μέλη του πληρώματος επίσης πήδηξαν στη θάλασσα. Σύμφωνα με τις αρχές, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Το Dolce Vento είχε μήκος μεταξύ 24 και 30 μέτρων και κατασκευάστηκε μέσα σε πέντε μήνες στο ναυπηγείο Med Yilmaz, προτού παραδοθεί στον ιδιοκτήτη του από την Κωνσταντινούπολη.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού, οι οποίες δημιούργησαν ζώνη ασφαλείας, ενώ ομάδες διάσωσης με ειδικό τεχνικό εξοπλισμό ανέλαβαν την έναρξη των εργασιών ανέλκυσης.

Εκπρόσωποι του ναυπηγείου ανακοίνωσαν ότι θα πραγματοποιηθεί λεπτομερής έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του ατυχήματος. Όπως σημείωσαν, «θα πραγματοποιηθούν τεχνικοί έλεγχοι και η αιτία της βύθισης θα καθοριστεί έπειτα από επιθεωρήσεις».

Με πληροφορίες από: Daily Mail

