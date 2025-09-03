Μπακογιάννης: Η Δημοτική Αρχή επιβεβαιώνει αυτό που έκρυβε, πως κλείνει το υπνωτήριο των Γιατρών του Κόσμου

πολιτική

Κώστας Μπακογιάννης

Νέα ανακοίνωση εξέδωσε η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη «Αθήνα Ψηλά», σχετικά με το ζήτημα του Υπνωτηρίου των Γιατρών του Κόσμου, για το οποίο υποστήριξε πως ο Δήμος Αθηναίων θα το κλείσει.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Η Δημοτική Αρχή επιβεβαιώνει αυτό που έκρυβε: πως κλείνει το υπνωτήριο των Γιατρών του Κόσμου. Μια απώλεια που η Αθήνα δεν αντέχει.

Έστω και την ύστατη στιγμή, ας αφήσει τις τοξικότητες και ας:

1. επαναδιαπραγματευτεί με την ιδιοκτήτρια του ξενώνα

2. κινήσει τις διαδικασίες εύρεσης άλλου κτιρίου που να μπορεί να στεγάσει τη δομή».

«Είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε κάθε σωστή ενέργεια. Ας μην πληρώσουν οι πλέον ευάλωτοι το τίμημα της ανικανότητας και της αναλγησίας της», καταλήγει η ανακοίνωση.

