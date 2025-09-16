Άρματα του Γεδεών ΙΙ: Δύο ισραηλινές μεραρχίες ξεκίνησαν τις χερσαίες επιχειρήσεις στην πόλη της Γάζας – Τι λένε οι IDF

Επεκτείνονται οι χερσαίες επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στην πόλη της Γάζας, καθώς οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχωρούν στο επόμενο στάδιο της επιχείρησης πλήρους κατάληψης της πόλης.