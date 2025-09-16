ΟΗΕ: Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στην Γάζα, υποκινητής ο Νετανιάχου – Τι βρήκε Επιτροπή Έρευνας

Η Επιτροπή Έρευνας των Ηνωμένων Εθνών κατέληξε την Τρίτη στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διέπραξε γενοκτονία στη Γάζα και ότι κορυφαίοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, υποκίνησαν αυτές τις πράξεις.

Στο πόρισμα δίνονται παραδείγματα για την έκταση των θανάτων, το μπλόκο στην ανθρωπιστική βοήθεια, τον αναγκαστικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων και την καταστροφή μιας κλινικής γονιμότητας προκειμένου να εξηγήσει γιατί κατέληξε στο συμπέρασμα για την διάπραξη γενοκτονίας.

«Στη Γάζα συντελείται γενοκτονία», δήλωσε η Navi Pillay, επικεφαλής της Επιτροπής Έρευνας για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη και πρώην δικαστής του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

«Την ευθύνη για αυτά τα κτηνώδη εγκλήματα φέρουν οι ισραηλινές αρχές στα υψηλότερα κλιμάκια, οι οποίες έχουν ενορχηστρώσει μια εκστρατεία γενοκτονίας εδώ και σχεδόν δύο χρόνια με συγκεκριμένη πρόθεση να καταστρέψουν την παλαιστινιακή ομάδα στη Γάζα», είπε η επικεφαλής της Επιτροπής Έρευνας.

Το Ισραήλ έχει αρνηθεί να συνεργαστεί με την Επιτροπή του ΟΗΕ και την κατηγορεί την επιτροπή ότι έχει πολιτική ατζέντα εναντίον των Ισραηλινών.

Το πόρισμα των 72 σελίδων της Επιτροπής είναι μέχρι στιγμής το ισχυρότερο επιχείρημα για όσες ανθρωπιστικές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στην Γάζα. Ωστόσο η Επιτροπή Έρευνας είναι ανεξάρτητο όργανο, που συστάθηκε το 2021 προκειμένου να ερευνήσει πιθανά εγκλήματα πολέμου στις κατεχόμενες παλαιστινιακές περιοχές, την ανατολική Ιερουσαλήμ και το Ισραήλ, και δεν μιλάει εκ μέρους των Ηνωμένων Εθνών.

Μέχρι στιγμής ο ΟΗΕ δεν έχει χρησιμοποιήσει επίσημα τον όρο γενοκτονία για τις ισραηλινές ενέργειες στην Γάζα, αλλά δέχεται αυξανόμενες πιέσεις να το πράξει.

Το Ισραήλ αντιμετωπίζει ήδη μία υπόθεση με την κατηγορία της γενοκτονίας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Απορρίπτει τις κατηγορίες και επικαλείται το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα μετά την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν 1.200 άνθρωποι και αιχμαλωτίστηκαν ακόμη 251 Ισραηλινοί όμηροι.