Κόντρα Σδούκου-ΠΑΣΟΚ για Σεμερτζίδου: «Η ιδιότητα μέλους της ΝΔ έχει ανασταλεί από τις 5 Αυγούστου» – «Ξέχασε να ενημερώσει τον κ. Μαρινάκη»

Νέα κόντρα ξέσπασε μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με αφορμή την υπόθεση της Πόπης Σεμερτζίδου.

Αλεξάνδρα Σδούκου: Οι φοροελαφρύνσεις θα οδηγήσουν στην ουσιαστική ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των Ελλήνων

«Η ιδιότητα του μέλους της ΝΔ της κυρίας Σεμερτζίδου έχει ανασταλεί από τις 5 Αυγούστου. Από τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, η Νέα Δημοκρατία αντέδρασε αυτόματα», δήλωσε νωρίτερα στο ραδιόφωνο του Alpha η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου.

«Η απόφαση του κ. Βουρλιώτη να δεσμεύσει τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έγινε πολύ καλώς. Αυτό που μπορούμε να σχολιάσουμε είναι πώς η δικαιοσύνη και οι αρχές, οφείλουν να κάνουν τη δουλειά που πρέπει να κάνουν. Η δέσμευση της κυβέρνησης και αυτό που θέλει η Νέα Δημοκρατία είναι όλα στο φως. Δεν μας ενδιαφέρει αν εμπλέκονται πρόσωπα που ανήκουν στο κόμμα μας, στο ΠΑΣΟΚ, στον ΣΥΡΙΖΑ ή σε οποιοδήποτε άλλο κόμμα», συμπλήρωσε η κ. Σδούκου.

«Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος θα πρέπει να συνεχίσει να κάνει τη δουλειά της και η δικαιοσύνη επίσης, προκειμένου να αποκαλύψει τα ζητήματα των παράνομων επιδοτήσεων και οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορούμε να καταδικάσουμε ή να κατηγορήσουμε κανέναν. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μας», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, επισημαίνοντας ότι «δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Από την πρώτη κιόλας στιγμή, η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία είπαν ότι θέλουμε να αποκαλυφθεί σε βάθος αυτή η υπόθεση. Και γι’ αυτό ζητήσαμε την εξεταστική, η οποία ξεκίνησε χθες και θέλουμε όλα τα κόμματα να υπερασπιστούν την υπόθεση, να γίνει μια σοβαρή συζήτηση, να διερευνηθεί σε βάθος τι έχει πάει στραβά, να έρθουν μάρτυρες, να μιλήσουν, να κληθούν όλοι. Και ελπίζουμε ότι αυτό θα οδηγήσει σε κάτι θετικό στο τέλος. Ότι τα λάθη θα διορθωθούν. Η συζήτηση είναι καλή και πρέπει να γίνει, γιατί όλοι θέλουμε να μην ξανασυμβούν τέτοια φαινόμενα. Και στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, πιστεύω ότι με πολλή υπομονή και αποφασιστικότητα, η Νέα Δημοκρατία βγήκε και είπε “αναλαμβάνω ό,τι δεν έκανα σωστά. Θέλω να κόψω από το κεφάλι όλα όσα έχουν συμβεί μέχρι τώρα, ώστε να μην ξανασυμβούν”. Τα πρώτα ΑΦΜ έχουν ήδη ταυτοποιηθεί. Και αυτό συνεχίζεται με αποφασιστικότητα».

Αναφορικά με τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, η κ. Σδούκου τόνισε πως «αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η κυβέρνηση να συνεχίσει να εφαρμόζει τις πολιτικές της, να δουν οι συμπολίτες μας αύξηση στις τσέπες τους, στο εισόδημά τους και φυσικά, να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε μεταρρυθμιστικές πολιτικές».

ΠΑΣΟΚ: «Η κυρία Σδούκου μάλλον ξέχασε να ενημερώσει τον κύριο Μαρινάκη»

«Η κυρία Σδούκου μάλλον ξέχασε να ενημερώσει τον κύριο Μαρινάκη για την αυτοματοποιημένη διαγραφή της Πόπης Σεμερτζίδου από μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Τόση μυστικότητα;» αναφέρει σε σχόλιό του το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και προσθέτει: «Είμαστε σίγουροι ότι η Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας θα δημοσιεύσει τα πρακτικά του αρμόδιου κομματικού οργάνου, που επέβαλλε τη σχετική πειθαρχική ποινή όπως και την επιστολή κοινοποίησης της στην κυρία Σεμερτζίδου, γιατί εξάλλου… δεν έχουν και τίποτα να κρύψουν.

