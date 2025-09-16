Κουτσούμπας: «Κανείς δεν μπορεί να μένει σιωπηλός αυτές τις ώρες που το Ισραήλ επιχειρεί να ολοκληρώσει την κτηνωδία του στη Γάζα»

«Κανείς δεν μπορεί να μένει σιωπηλός αυτές τις ώρες που το Ισραήλ, με τη στήριξη των ΗΠΑ και της ΕΕ, επιχειρεί να ολοκληρώσει την κτηνωδία του στη Γάζα σε βάρος του παλαιστινιακού λαού και των παιδιών του», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, «για τις τελευταίες εγκληματικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας».

Όπως υπογραμμίζει ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, «τώρα χρειάζεται να δυναμώσει ακόμα περισσότερο η πάλη του λαού και της νεολαίας ενάντια στο έγκλημα που διαπράττεται, με την απαίτηση να σταματήσει κάθε συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με το κράτος – δολοφόνο και να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση της Βουλής για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους».

